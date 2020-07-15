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100 Forest Lakes BLVD
Last updated April 7 2020 at 9:02 PM

100 Forest Lakes BLVD

100 Forest Lakes Boulevard · (239) 771-2053
COVID-19 Update
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Location

100 Forest Lakes Boulevard, Collier County, FL 34105

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 312 · Avail. now

$2,300

1 Bed · 2 Bath · 842 sqft

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Amenities

dishwasher
recently renovated
ceiling fan
ice maker
microwave
range
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
ice maker
microwave
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
AVAILABLE FOR OFF SEASON RENTAL JUNE 1 TO OCTOBER 31, 2020 AT THIS GREAT RATE. FRESHLY PAINTED, NEW VINYL PLANK FLOORING, NEW CEILING FAN, AND A NUMBER OF OTHER RECENT UPGRADES HIGHLIGHT THIS BRIGHT AND AIRY TOP FLOOR CONDO WITH WONDERFUL GOLF COURSE AND POND VIEWS. CURRENTLY SET UP AS A ONE BEDROOM WITH DEN, BUT OFTEN USED AS A TWO BEDROOM WITH SOFA SLEEPER IN DEN. GREAT LOCATION OF LESS THAN TWO MILES TO THE GULF (CLAM PASS), TWO MILES TO I-75, AND ALL KINDS OF SHOPPING, BANKING, DINING, WITHIN WALKING OR SHORT BIKING DISTANCE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 100 Forest Lakes BLVD have any available units?
100 Forest Lakes BLVD has a unit available for $2,300 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 100 Forest Lakes BLVD have?
Some of 100 Forest Lakes BLVD's amenities include dishwasher, recently renovated, and ceiling fan. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 100 Forest Lakes BLVD currently offering any rent specials?
100 Forest Lakes BLVD is not currently offering any rent specials.
Is 100 Forest Lakes BLVD pet-friendly?
No, 100 Forest Lakes BLVD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Collier County.
Does 100 Forest Lakes BLVD offer parking?
No, 100 Forest Lakes BLVD does not offer parking.
Does 100 Forest Lakes BLVD have units with washers and dryers?
No, 100 Forest Lakes BLVD does not offer units with in unit laundry.
Does 100 Forest Lakes BLVD have a pool?
No, 100 Forest Lakes BLVD does not have a pool.
Does 100 Forest Lakes BLVD have accessible units?
No, 100 Forest Lakes BLVD does not have accessible units.
Does 100 Forest Lakes BLVD have units with dishwashers?
Yes, 100 Forest Lakes BLVD has units with dishwashers.
Does 100 Forest Lakes BLVD have units with air conditioning?
No, 100 Forest Lakes BLVD does not have units with air conditioning.
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