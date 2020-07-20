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Monrovia, CA
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418 E Cherry Avenue
Last updated July 3 2019 at 1:49 AM

418 E Cherry Avenue

418 East Cherry Avenue · No Longer Available
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Location

418 East Cherry Avenue, Monrovia, CA 91016
Monrovia

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
range
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
BEAUTIFULLY REMODELED, NORTH-FACING, MONROVIA HOME!!! IN A FAMILY ORIENTED STREET WITH GREAT SCHOOLS (6-8 RATING ON GREATSCHOOLS WEBSITE). THE OWNER SPENT $$$ ON THE HOME REMODEL AND IT SHOWS… JUST LIKE A BRAND NEW HOME!!! LOCATED ON A GREAT FAMILY-ORIENTED STREET W/ESTABLISHED HOMEOWNERS, THIS FANTASTIC HOME HAS IT ALL: 3 SPACIOUS BEDS, 2 IMMACULATE/REMODELED BATHS, DINING AREA WITH BAY WINDOW, HUGE LIVING ROOM WITH FIREPLACE, LARGE FAMILY ROOM, AND MORE!!! THE GALLEY KITCHEN MAINTAINS QUARTZ COUNTER-TOPS, TRADITIONAL CABINETRY, AND NEWER STAINLESS-STEEL APPLIANCES. FROM RECESSED LIGHTING, CENTRAL HEATING & CENTRAL AIR, 2-CAR DETACHED GARAGE. THIS HOME HAS ALMOST ABOUT EVERYTHING. IN THE BACK IS A CONCRETE PATIO WITH A HUGE BACKYARD. WALKING DISTANCE TO SCHOOLS, MINUTES DRIVE FROM SHOPPING CENTERS, & MORE...DON'T WAIT BEFORE IT'S TOO LATE!!! *Lessees to verify all permits, square footage, &/or room count and/or all info provided.* Please call Jerry @626.383.7151 for a private viewing today!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 4 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 418 E Cherry Avenue have any available units?
418 E Cherry Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Monrovia, CA.
What amenities does 418 E Cherry Avenue have?
Some of 418 E Cherry Avenue's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 418 E Cherry Avenue currently offering any rent specials?
418 E Cherry Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 418 E Cherry Avenue pet-friendly?
No, 418 E Cherry Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Monrovia.
Does 418 E Cherry Avenue offer parking?
Yes, 418 E Cherry Avenue offers parking.
Does 418 E Cherry Avenue have units with washers and dryers?
No, 418 E Cherry Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 418 E Cherry Avenue have a pool?
No, 418 E Cherry Avenue does not have a pool.
Does 418 E Cherry Avenue have accessible units?
No, 418 E Cherry Avenue does not have accessible units.
Does 418 E Cherry Avenue have units with dishwashers?
Yes, 418 E Cherry Avenue has units with dishwashers.
Does 418 E Cherry Avenue have units with air conditioning?
Yes, 418 E Cherry Avenue has units with air conditioning.
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