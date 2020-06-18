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Lodi, CA
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440 1/2 E. Flora
Last updated June 18 2020 at 10:10 AM

440 1/2 E. Flora

440 1/2 Flora St · No Longer Available
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Location

440 1/2 Flora St, Lodi, CA 95240
Downtown Lodi

Amenities

in unit laundry
garage
Unit Amenities
in unit laundry
Property Amenities
parking
garage
440 1/2 E. Flora - IN ACCORDANCE WITH GOVERNOR NEWSOMS MANDATE WE WILL NO LONGER BE SHOWING PROPERTIES IN PERSON. WE HAVE PICTURES POSTED ON OUR WEBSITE GREENFIELDPM.COM TO GIVE YOU A FEEL FOR THE PROPERTY. IF YOU ARE INTERESTED YOU CAN FILL OUT APPLICATIONS ONLINE JUST FOLLOW DIRECTIONS TO COMPLETE YOUR APPLICATION. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS YOU CAN FILL OUT A CONTACT US CARD AND WE WILL GET BACK TO YOU VIA EMAIL OR TEXT AS SOON AS WE CAN. THANK YOU FOR YOUR UNDERSTANDING & PATIENCE. GREENFIELD PROPERTY MANAGEMENT

No Pets Allowed

(RLNE1879146)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 440 1/2 E. Flora have any available units?
440 1/2 E. Flora doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Lodi, CA.
Is 440 1/2 E. Flora currently offering any rent specials?
440 1/2 E. Flora isn't currently offering any rent specials.
Is 440 1/2 E. Flora pet-friendly?
No, 440 1/2 E. Flora is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Lodi.
Does 440 1/2 E. Flora offer parking?
Yes, 440 1/2 E. Flora does offer parking.
Does 440 1/2 E. Flora have units with washers and dryers?
Yes, 440 1/2 E. Flora offers units with in unit laundry.
Does 440 1/2 E. Flora have a pool?
No, 440 1/2 E. Flora does not have a pool.
Does 440 1/2 E. Flora have accessible units?
No, 440 1/2 E. Flora does not have accessible units.
Does 440 1/2 E. Flora have units with dishwashers?
No, 440 1/2 E. Flora does not have units with dishwashers.
Does 440 1/2 E. Flora have units with air conditioning?
No, 440 1/2 E. Flora does not have units with air conditioning.
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