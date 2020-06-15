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Lodi, CA
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1317 BURGUNDY COURT
Last updated June 15 2020 at 5:15 PM

1317 BURGUNDY COURT

1317 Burgundy Court · (209) 333-2700
COVID-19 Update
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Location

1317 Burgundy Court, Lodi, CA 95242
Beckman Park

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit 1317 BURGUNDY COURT · Avail. now

$1,595

Click to see floorplan

3 Bed · 2 Bath · 1200 sqft

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Amenities

w/d hookup
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
air conditioning
carpet
dishwasher
fireplace
patio / balcony
range
w/d hookup
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
JUST REDUCED! UPDATED - 3 BRM, 2 BATH CORNER LOT DUPLEX AVAILABLE NOW! - NO PETS
1 YEAR LEASE - NO CO-SIGNORS
ALL SCHOOL LEVELS NEARBY
OWNER PAYS CITY WATER & SEWER
WALKING DISTANCE TO SHOPPING & BANKING

OWNER REQUIREMENTS:
MINIMUM 650 CREDIT SCORE
MAXIMUM OCCUPANTS 4 (REGARDLESS OF AGE)
MINIMUM COMBINED MONTHLY GROSS INCOME $4,300.00
3 CURRENT YEARS GOOD LANDLORD REFERENCES (FAMILY NOT COUNTED)
NO PAST EVICTIONS OR DEBTS TO LANDLORDS

EMAIL LAURA@BEACONLODIRENTALS.COM, IF NO EMAIL
CALL (209) 333-2700 TO MAKE AN APPOINTMENT TO
PICK UP APPLICATION PACKET AT OFFICE.
OFFICE STAFF WORKING, BUT CLOSED TO FOOT TRAFFIC
PROCESSING APPLICATIONS THROUGH DROP BOX AND
PRACTICING SAFE SOCIAL DISTANCING
WILL SHOW UNIT WHEN APPLICATION IS APPROVED

No Pets Allowed

(RLNE5597682)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1317 BURGUNDY COURT have any available units?
1317 BURGUNDY COURT has a unit available for $1,595 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1317 BURGUNDY COURT have?
Some of 1317 BURGUNDY COURT's amenities include w/d hookup, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1317 BURGUNDY COURT currently offering any rent specials?
1317 BURGUNDY COURT isn't currently offering any rent specials.
Is 1317 BURGUNDY COURT pet-friendly?
No, 1317 BURGUNDY COURT is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Lodi.
Does 1317 BURGUNDY COURT offer parking?
Yes, 1317 BURGUNDY COURT does offer parking.
Does 1317 BURGUNDY COURT have units with washers and dryers?
No, 1317 BURGUNDY COURT does not offer units with in unit laundry.
Does 1317 BURGUNDY COURT have a pool?
No, 1317 BURGUNDY COURT does not have a pool.
Does 1317 BURGUNDY COURT have accessible units?
No, 1317 BURGUNDY COURT does not have accessible units.
Does 1317 BURGUNDY COURT have units with dishwashers?
Yes, 1317 BURGUNDY COURT has units with dishwashers.
Does 1317 BURGUNDY COURT have units with air conditioning?
Yes, 1317 BURGUNDY COURT has units with air conditioning.
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