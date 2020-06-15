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Village of Oak Creek, AZ
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60 Canyon Spur
Last updated June 15 2020 at 5:14 PM

60 Canyon Spur

60 Canyon Mesa Drive · (928) 282-9533
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Location

60 Canyon Mesa Drive, Village of Oak Creek, AZ 86351

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

2 Bedrooms

Unit 60 Canyon Spur · Avail. now

$1,395

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1068 sqft

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Amenities

patio / balcony
carport
stainless steel
pool
tennis court
clubhouse
Unit Amenities
carpet
fireplace
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
carport
clubhouse
parking
pool
tennis court
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No Pets Allowed

(RLNE4857252)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 60 Canyon Spur have any available units?
60 Canyon Spur has a unit available for $1,395 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 60 Canyon Spur have?
Some of 60 Canyon Spur's amenities include patio / balcony, carport, and stainless steel. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 60 Canyon Spur currently offering any rent specials?
60 Canyon Spur isn't currently offering any rent specials.
Is 60 Canyon Spur pet-friendly?
No, 60 Canyon Spur is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Village of Oak Creek.
Does 60 Canyon Spur offer parking?
Yes, 60 Canyon Spur does offer parking.
Does 60 Canyon Spur have units with washers and dryers?
No, 60 Canyon Spur does not offer units with in unit laundry.
Does 60 Canyon Spur have a pool?
Yes, 60 Canyon Spur has a pool.
Does 60 Canyon Spur have accessible units?
No, 60 Canyon Spur does not have accessible units.
Does 60 Canyon Spur have units with dishwashers?
No, 60 Canyon Spur does not have units with dishwashers.
Does 60 Canyon Spur have units with air conditioning?
No, 60 Canyon Spur does not have units with air conditioning.
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