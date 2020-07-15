All apartments in Village of Oak Creek
Find more places like 380 Concho Drive.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Village of Oak Creek, AZ
/
380 Concho Drive
Last updated July 15 2020 at 6:58 PM

380 Concho Drive

380 Concho Drive · (928) 282-9533
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Village of Oak Creek
See all
Apartments with Balcony
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Garage
See all

Location

380 Concho Drive, Village of Oak Creek, AZ 86351

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit 380 Concho Drive · Avail. Aug 5

$2,400

3 Bed · 2 Bath · 1701 sqft

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
walk in closets
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
in unit laundry
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
on-site laundry
parking
garage
hot tub
380 Concho Drive Available 08/05/20 HOUSE - RED ROCK VIEWS - GREAT HOME, GREAT NEIGHBORHOOD AND RED ROCK VIEWS!
LARGE LIVING ROOM WITH FIREPLACE AND OFFSET DINING AREA.
KITCHEN WITH PLENTY OF CABINETS, NEW DISHWASHER AND AN EAT-IN AREA WITH VIEWS OF BELL ROCK & CASTLE ROCK AND ACCESS TO THE LARGE FRONT PATIO.
THERE IS A MASTER WITH WALK-IN CLOSET AND BATHROOM WITH DOUBLE SINKS, LARGE SOAKING TUB AND SEPARATE SHOWER.
SECOND BEDROOM WITH ACCESS TO REAR PATIO AND NICE YARD.
THERE IS ALSO THIRD BEDROOM WITH VIEWS, ANOTHER FULL BATH,
LAUNDRY ROOM WITH FULL SIZE WASHER & DRYER AND A TWO CAR GARAGE. LANDSCAPE MAINTENANCE IS INCLUDED. PET NEGOTIABLE. LIVE THE SEDONA LIFESTYLE IN THE VILLAGE OF OAK CREEK. HERE YOU WILL FIND THREE GOLF COURSES, HIKING TRAILS, A VARIETY OF DINING OPTIONS, AN UPSCALE GROCER AND A HEALTH CLUB & SPA . PLEASE CALL TO SCHEDULE AN AGENT SHOWING.

(RLNE4895256)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 380 Concho Drive have any available units?
380 Concho Drive has a unit available for $2,400 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 380 Concho Drive have?
Some of 380 Concho Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 380 Concho Drive currently offering any rent specials?
380 Concho Drive is not currently offering any rent specials.
Is 380 Concho Drive pet-friendly?
Yes, 380 Concho Drive is pet friendly.
Does 380 Concho Drive offer parking?
Yes, 380 Concho Drive offers parking.
Does 380 Concho Drive have units with washers and dryers?
Yes, 380 Concho Drive offers units with in unit laundry.
Does 380 Concho Drive have a pool?
No, 380 Concho Drive does not have a pool.
Does 380 Concho Drive have accessible units?
No, 380 Concho Drive does not have accessible units.
Does 380 Concho Drive have units with dishwashers?
Yes, 380 Concho Drive has units with dishwashers.
Does 380 Concho Drive have units with air conditioning?
No, 380 Concho Drive does not have units with air conditioning.
Have a question for 380 Concho Drive?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Similar Pages

Village of Oak Creek 2 BedroomsVillage of Oak Creek Apartments with Balconies
Village of Oak Creek Apartments with GaragesVillage of Oak Creek Apartments with Parking
Village of Oak Creek Dog Friendly Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Flagstaff, AZPrescott, AZPrescott Valley, AZ
Cottonwood, AZKachina Village, AZ
Payson, AZSedona, AZ

Apartments Near Colleges

Northern Arizona UniversityYavapai College
Coconino Community College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity