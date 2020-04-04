All apartments in Verde Village
Find more places like 520 S. Mill.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Verde Village, AZ
/
520 S. Mill
Last updated April 4 2020 at 4:58 AM

520 S. Mill

520 Mill Drive · (928) 634-7507
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

520 Mill Drive, Verde Village, AZ 86326

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

2 Bedrooms

Unit 520 S. Mill · Avail. now

$1,395

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1700 sqft

Report This Listing

Amenities

w/d hookup
patio / balcony
hardwood floors
pet friendly
garage
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
bathtub
fireplace
hardwood floors
patio / balcony
w/d hookup
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
HOUSE: PATIO HOME-SAWMILL GARDENS PATIO HOMES - PATIO HOME: 2 STORY PATIO HOME WITH NICE FINISHES AND VIEWS FROM ROOF TOP BALCONY, THIS BEAUTIFUL PROPERTY HAS BEEN REFURBISHED THROUGHOUT, MAHOGANY WOOD FLOORING AND UPGRADED WOOD CABINETS, STAINLESS STEEL APPLIANCES, MASTER SUITES ON EACH LEVEL, GARDEN BATH TUB W/SEPARATE SHOWER ENCLOSURE, FIREPLACE IN BOTH LIVING ROOM AND UPSTAIRS LOFT WITH ACCESS TO PRIVATE BALCONY. DOWNSTAIRS SUITE HAS OWN PATIO, MASTER BEDROOM ALSO HAS OWN PATIO, A/C WITH FORCED HEAT, WASHER DRYER HOOK UPS, DOUBLE GARAGE, WATER SOFTENER, CENTRAL VACUUM, COTTONWOOD LOCATION, CLOSE TO SHOPPING, RESTAURANTS, & SCHOOLS, AND IN A PLANNED/HOA COMMUNITY, NO RV OR ON STREET PARKING. 3% TAX COLLECTED IN ADDITION TO MONTHLY RENT AMOUNT. A MUST SEE! **PET NEGOTIABLE UPON APPROVED APPLICATION ONLY 10LBS OR LESS. INCLUDES TRASH SERVICE (C-7).

(RLNE4401693)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 520 S. Mill have any available units?
520 S. Mill has a unit available for $1,395 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 520 S. Mill have?
Some of 520 S. Mill's amenities include w/d hookup, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 520 S. Mill currently offering any rent specials?
520 S. Mill isn't currently offering any rent specials.
Is 520 S. Mill pet-friendly?
Yes, 520 S. Mill is pet friendly.
Does 520 S. Mill offer parking?
Yes, 520 S. Mill does offer parking.
Does 520 S. Mill have units with washers and dryers?
No, 520 S. Mill does not offer units with in unit laundry.
Does 520 S. Mill have a pool?
No, 520 S. Mill does not have a pool.
Does 520 S. Mill have accessible units?
No, 520 S. Mill does not have accessible units.
Does 520 S. Mill have units with dishwashers?
No, 520 S. Mill does not have units with dishwashers.
Does 520 S. Mill have units with air conditioning?
Yes, 520 S. Mill has units with air conditioning.
Have a question for 520 S. Mill?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Apartments For Rent in Nearby Cities

Flagstaff, AZPrescott, AZPrescott Valley, AZ
Sedona, AZPayson, AZNew River, AZ
Village of Oak Creek, AZCottonwood, AZ

Apartments Near Colleges

Northern Arizona UniversityYavapai College
Coconino Community College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity