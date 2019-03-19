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Sun Lakes, AZ
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10414 East Sunnydale Drive
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

10414 East Sunnydale Drive

10414 East Sunnydale Drive · No Longer Available
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Location

10414 East Sunnydale Drive, Sun Lakes, AZ 85248
Sun Lakes

Amenities

patio / balcony
dogs allowed
garage
gym
pool
tennis court
Unit Amenities
fireplace
patio / balcony
Property Amenities
gym
pool
dogs allowed
garage
pet friendly
tennis court
55+ COMMUNITY. OWNER PAYS HOA WHICH INCLUDES CLUB MEMBERSHIP, FITNESS FACILITY AND SECURITY.THIS HOME IS OPEN AND INVITING THE MOMENT YOU WALK THROUGH THE FRONT DOOR. SEPARATE FAMILY ROOM/LIVING ROOM WITH FIREPLACE AND WET BAR. SPACIOUS BEDROOMS WITH LOTS OF CLOSET SPACE. HUGE MASTER BATHROOM WITH DOUBLE SINKS AND SHOWER WITH RAMP. WELL SHADED BACK PATIO WITH LOW MAINTENANCE LANDSCAPING. INCLUDES 2 CAR GARAGE, FANS IN EVERY ROOM AND ALL APPLIANCES. PATTERNED CERAMIC TILE THROUGHOUT. AMENITIES INCLUDE A STATE OF THE ART RECREATIONAL CENTER (FINISHED BY SPRING) COMPLETE WITH A FITNESS CENTER AND A POOL, GOLF COURSE, TENNIS COURTS. REQUIREMENTS: GOOD CREDIT, NO EVICTIONS AND NO OPEN JUDGMENTS. $55 APPLICATION FEE PER ADULT, $150.00 ADMIN FEE, SECURITY DEPOSIT IS SAME AMOUNT AS RENT. ***PLEASE HAVE DOG APPROVED BEFORE APPLYING***. $1950.00 P/MONTH RENT FOR A 12 MONTH LEASE, $1900 P/MONTH FOR 24 MONTH LEASE

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10414 East Sunnydale Drive have any available units?
10414 East Sunnydale Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Sun Lakes, AZ.
What amenities does 10414 East Sunnydale Drive have?
Some of 10414 East Sunnydale Drive's amenities include patio / balcony, dogs allowed, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10414 East Sunnydale Drive currently offering any rent specials?
10414 East Sunnydale Drive is not currently offering any rent specials.
Is 10414 East Sunnydale Drive pet-friendly?
Yes, 10414 East Sunnydale Drive is pet friendly.
Does 10414 East Sunnydale Drive offer parking?
Yes, 10414 East Sunnydale Drive offers parking.
Does 10414 East Sunnydale Drive have units with washers and dryers?
No, 10414 East Sunnydale Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 10414 East Sunnydale Drive have a pool?
Yes, 10414 East Sunnydale Drive has a pool.
Does 10414 East Sunnydale Drive have accessible units?
No, 10414 East Sunnydale Drive does not have accessible units.
Does 10414 East Sunnydale Drive have units with dishwashers?
No, 10414 East Sunnydale Drive does not have units with dishwashers.
Does 10414 East Sunnydale Drive have units with air conditioning?
No, 10414 East Sunnydale Drive does not have units with air conditioning.
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