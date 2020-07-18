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Suffolk, VA
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102 River Point Drive
Last updated July 11 2020 at 10:30 AM

102 River Point Drive

102 River Point Drive · No Longer Available
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Location

102 River Point Drive, Suffolk, VA 23434

Amenities

pet friendly
hot tub
fireplace
Unit Amenities
fireplace
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
hot tub
NICE 3 BEDROOM, 2.5 BATHROOM, TOWNHOME - NICE 3 BEDROOM, 2.5 BATHROOM, TOWNHOME, WITH SKYLIGHTS, GREAT ROOM WITH DINING AREA AND FIRE PLACE, EAT-IN KITCHEN WITH ALL APPLIANCES INCLUDED, ATTIC, MASTER BEDROOM AND BATHROOM, SUN ROOM (HOT TUB INOPERABLE), 2 CAR ASSIGNED DRIVEWAY SPACE, UNIT OVERLOOKS THE RIVER. CLOSE TO SHOPPING AND THE INTERSTATE. RING DOOR BELL IS AT TENANTS EXPENSE. WILL ACCEPT LONG TERM LEASE. SMALL PET CONSIDERED WITH OWNER APPROVAL AND ADDITIONAL PET DEPOSIT. NO SMOKING.

(RLNE5896582)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 102 River Point Drive have any available units?
102 River Point Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Suffolk, VA.
How much is rent in Suffolk, VA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Suffolk Rent Report.
Is 102 River Point Drive currently offering any rent specials?
102 River Point Drive is not currently offering any rent specials.
Is 102 River Point Drive pet-friendly?
Yes, 102 River Point Drive is pet friendly.
Does 102 River Point Drive offer parking?
No, 102 River Point Drive does not offer parking.
Does 102 River Point Drive have units with washers and dryers?
No, 102 River Point Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 102 River Point Drive have a pool?
No, 102 River Point Drive does not have a pool.
Does 102 River Point Drive have accessible units?
No, 102 River Point Drive does not have accessible units.
Does 102 River Point Drive have units with dishwashers?
No, 102 River Point Drive does not have units with dishwashers.
Does 102 River Point Drive have units with air conditioning?
No, 102 River Point Drive does not have units with air conditioning.
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