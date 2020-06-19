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Oakton, VA
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2868 KELLY SQ
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2868 KELLY SQ

2868 Kelly Square · No Longer Available
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Location

2868 Kelly Square, Oakton, VA 22181

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
playground
microwave
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
playground
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Street.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2868 KELLY SQ have any available units?
2868 KELLY SQ doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Oakton, VA.
How much is rent in Oakton, VA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Oakton Rent Report.
What amenities does 2868 KELLY SQ have?
Some of 2868 KELLY SQ's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2868 KELLY SQ currently offering any rent specials?
2868 KELLY SQ is not currently offering any rent specials.
Is 2868 KELLY SQ pet-friendly?
No, 2868 KELLY SQ is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Oakton.
Does 2868 KELLY SQ offer parking?
Yes, 2868 KELLY SQ offers parking.
Does 2868 KELLY SQ have units with washers and dryers?
Yes, 2868 KELLY SQ offers units with in unit laundry.
Does 2868 KELLY SQ have a pool?
No, 2868 KELLY SQ does not have a pool.
Does 2868 KELLY SQ have accessible units?
No, 2868 KELLY SQ does not have accessible units.
Does 2868 KELLY SQ have units with dishwashers?
Yes, 2868 KELLY SQ has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Street.
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