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Oakton, VA
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10103 GARRETT ST
Last updated April 23 2019 at 9:43 AM

10103 GARRETT ST

10103 Garrett Street · No Longer Available
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Location

10103 Garrett Street, Oakton, VA 22181

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
recently renovated
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
in unit laundry
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
tennis court
*MINUTES TO TOWN (2 mi. to Maple Ave. / Town of Vienna), I-66&METRO (4.5miles) *QUIET NEIGHBORHOOD W/3PKS,TENNIS&B-BALL CTS&WALKING TRAILS*FLINT HILL*THOREAU*MADISON SCHOOLS*.60AC*ENJOY 1-LVL LIVING W/UPDATED KITCHEN APPLIANCES,CORIAN CTRTOPS&UPDATED BATHS,WASHER &DRYER,LARGE RECREATION /FAMILY ROOM*BREEZEWAY BETWEEN GARAGE AND HOUSE CAN SERVE AS A MUD ROOM*GAS HEAT AND WATER*PUBLICE WATER AND SEWER*PARQUET THRUOUT*TWO FIREPLACES*COVERED PORCH WITH CEILING FAN*CHARMING GROUND DECK WITH STUCCO PRIVACY WALLS AND EXTERIOR LIGHTING*PRIVATE CORNER LOT PARTIALLY FENCED*SHED*EXTRA WIDE DRIVEWAY*FIXED STAIRS TO HUGE FLOORED ATTIC ABOVE GARAGE*SEE VIRTUAL TOUR! OWNER/ AGENT. OWNER WILL CONSIDER INSTALLING GAS STOVE IN PLACE OF ELECTRIC ONE CURRENTLY IN PLACE. TERMS AND RESTRICTIONS APPLY* LEVEL, CORNER LOT* *UPCHARGE FOR PET(S); $45/MTH/PET; FLEXIBLE LEASE TERMS; SHORT TERM LEASE ( LESS THAN 10 MONTHS) MAY INCREASE RATE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10103 GARRETT ST have any available units?
10103 GARRETT ST doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Oakton, VA.
How much is rent in Oakton, VA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Oakton Rent Report.
What amenities does 10103 GARRETT ST have?
Some of 10103 GARRETT ST's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10103 GARRETT ST currently offering any rent specials?
10103 GARRETT ST is not currently offering any rent specials.
Is 10103 GARRETT ST pet-friendly?
Yes, 10103 GARRETT ST is pet friendly.
Does 10103 GARRETT ST offer parking?
Yes, 10103 GARRETT ST offers parking.
Does 10103 GARRETT ST have units with washers and dryers?
Yes, 10103 GARRETT ST offers units with in unit laundry.
Does 10103 GARRETT ST have a pool?
No, 10103 GARRETT ST does not have a pool.
Does 10103 GARRETT ST have accessible units?
No, 10103 GARRETT ST does not have accessible units.
Does 10103 GARRETT ST have units with dishwashers?
Yes, 10103 GARRETT ST has units with dishwashers.
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