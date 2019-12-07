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Long Branch, VA
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9310 ASHMEADE DRIVE
Last updated December 7 2019 at 3:38 AM

9310 ASHMEADE DRIVE

9310 Ashmeade Drive · No Longer Available
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Location

9310 Ashmeade Drive, Long Branch, VA 22032

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
oven
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
alarm system
parking
pet friendly
GORGEOUS WELL MAINTAINED 4 LEVEL HOME IN SOUGHT AFTER SPRINGBROOK FOREST NEIGHBORHOOD ~ HARDWOOD FLOORS ON MAIN & UPPER LEVELS ~ UPDATED KITCHEN WITH GRANITE COUNTERS & RECESS LIGHTING ~ SCREENED PORCH OFF DINING ROOM ~ LARGE FAMILY ROOM IN LOWER LEVEL WITH WOOD FIREPLACE ~ 4TH LEVEL FOR PLAY AREA OR STORAGE ~ GREAT LOCATION, EASY ACCESS TO I-495, DOWNTOWN FAIRFAX, VRE, SHOPPING, METRO SYS, NVCC & GMU. METRO STOP AT YOU FRONT DOOR- ALARM SYSTEM & EXTRA REFRIGERATOR ARE AS-IS.- PETS ARE ALLOWED CASE BY CASE WITH DEPOSIT (NO CATS). MAX 2 UNRELATED ADULTS

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9310 ASHMEADE DRIVE have any available units?
9310 ASHMEADE DRIVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Long Branch, VA.
What amenities does 9310 ASHMEADE DRIVE have?
Some of 9310 ASHMEADE DRIVE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9310 ASHMEADE DRIVE currently offering any rent specials?
9310 ASHMEADE DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 9310 ASHMEADE DRIVE pet-friendly?
Yes, 9310 ASHMEADE DRIVE is pet friendly.
Does 9310 ASHMEADE DRIVE offer parking?
Yes, 9310 ASHMEADE DRIVE offers parking.
Does 9310 ASHMEADE DRIVE have units with washers and dryers?
Yes, 9310 ASHMEADE DRIVE offers units with in unit laundry.
Does 9310 ASHMEADE DRIVE have a pool?
No, 9310 ASHMEADE DRIVE does not have a pool.
Does 9310 ASHMEADE DRIVE have accessible units?
No, 9310 ASHMEADE DRIVE does not have accessible units.
Does 9310 ASHMEADE DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 9310 ASHMEADE DRIVE has units with dishwashers.
Does 9310 ASHMEADE DRIVE have units with air conditioning?
No, 9310 ASHMEADE DRIVE does not have units with air conditioning.
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