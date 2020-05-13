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Laurel Hill, VA
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8171 DOUGLAS FIR DRIVE
Last updated June 11 2020 at 7:35 PM

8171 DOUGLAS FIR DRIVE

8171 Douglas Fir Drive · No Longer Available
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Location

8171 Douglas Fir Drive, Laurel Hill, VA 22079

Amenities

granite counters
hardwood floors
garage
stainless steel
Unit Amenities
granite counters
hardwood floors
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
STUNNING BRICK FRONT CHARMING HOME WITH 2 STORY FOYER & FAMILY ROOM OFFERS 4 LARGE BED ROOMS AND 2.5 BATH ** OPEN KITCHEN WITH /GRANITE COUNTER TOP AND ISLAND STAINLESS STEEL APPLIANCES BRIGHT & SUNNY THROUGHOUT **** 2 CAR GARAGE ** HARDWOOD FLOORS ON ** REAR ENTRANCE ,UNFINISHED BASEMENT WITH WALKOUT **TOTAL FINISHED SQFT. 3046***STUNNING BRICK FRONT CHARMING HOME WITH 2 STORY FOYER & FAMILY ROOM ***OFFERS 4 LARGE BED ROOMS AND 2.5 BATH ** OPEN KITCHEN WITH /GRANITE COUNTER TOP AND ISLAND STAINLESS STEEL APPLIANCES **BUTLER'S PANTRY** BRIGHT & SUNNY THROUGHOUT** FRONT LOADING 2 CAR GARAGE ** HARDWOOD FLOORS ** REAR ENTRANCE ,UNFINISHED BASEMENT WITH WALKOUT ***24 HOURS NOTICE BEFORE SHOWING PLEASE**PLEASE CALL LISTING AGENT B4 SHOWING ****

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8171 DOUGLAS FIR DRIVE have any available units?
8171 DOUGLAS FIR DRIVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Laurel Hill, VA.
What amenities does 8171 DOUGLAS FIR DRIVE have?
Some of 8171 DOUGLAS FIR DRIVE's amenities include granite counters, hardwood floors, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8171 DOUGLAS FIR DRIVE currently offering any rent specials?
8171 DOUGLAS FIR DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 8171 DOUGLAS FIR DRIVE pet-friendly?
No, 8171 DOUGLAS FIR DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Laurel Hill.
Does 8171 DOUGLAS FIR DRIVE offer parking?
Yes, 8171 DOUGLAS FIR DRIVE offers parking.
Does 8171 DOUGLAS FIR DRIVE have units with washers and dryers?
No, 8171 DOUGLAS FIR DRIVE does not offer units with in unit laundry.
Does 8171 DOUGLAS FIR DRIVE have a pool?
No, 8171 DOUGLAS FIR DRIVE does not have a pool.
Does 8171 DOUGLAS FIR DRIVE have accessible units?
No, 8171 DOUGLAS FIR DRIVE does not have accessible units.
Does 8171 DOUGLAS FIR DRIVE have units with dishwashers?
No, 8171 DOUGLAS FIR DRIVE does not have units with dishwashers.
Does 8171 DOUGLAS FIR DRIVE have units with air conditioning?
No, 8171 DOUGLAS FIR DRIVE does not have units with air conditioning.
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