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Floris, VA
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13006 NEW PARKLAND DRIVE
Last updated July 13 2020 at 6:20 AM

13006 NEW PARKLAND DRIVE

13006 New Parkland Drive · No Longer Available
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Location

13006 New Parkland Drive, Floris, VA 20171

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
stainless steel
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 13006 NEW PARKLAND DRIVE have any available units?
13006 NEW PARKLAND DRIVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Floris, VA.
What amenities does 13006 NEW PARKLAND DRIVE have?
Some of 13006 NEW PARKLAND DRIVE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 13006 NEW PARKLAND DRIVE currently offering any rent specials?
13006 NEW PARKLAND DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 13006 NEW PARKLAND DRIVE pet-friendly?
No, 13006 NEW PARKLAND DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Floris.
Does 13006 NEW PARKLAND DRIVE offer parking?
Yes, 13006 NEW PARKLAND DRIVE offers parking.
Does 13006 NEW PARKLAND DRIVE have units with washers and dryers?
Yes, 13006 NEW PARKLAND DRIVE offers units with in unit laundry.
Does 13006 NEW PARKLAND DRIVE have a pool?
No, 13006 NEW PARKLAND DRIVE does not have a pool.
Does 13006 NEW PARKLAND DRIVE have accessible units?
No, 13006 NEW PARKLAND DRIVE does not have accessible units.
Does 13006 NEW PARKLAND DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 13006 NEW PARKLAND DRIVE has units with dishwashers.
Does 13006 NEW PARKLAND DRIVE have units with air conditioning?
No, 13006 NEW PARKLAND DRIVE does not have units with air conditioning.
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