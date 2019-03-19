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Dale City, VA
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3521 MOON WAY
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

3521 MOON WAY

3521 Moon Way · No Longer Available
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Location

3521 Moon Way, Dale City, VA 22193

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
fireplace
ice maker
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
NICE THREE LEVEL TOWNHOME WITH FRESH PAINT THROUGHOUT! REC. ROOM HAS A FIREPLACE WITH BUILT-IN SHELVES AND WALKS OUT TO THE BACK YARD. THE MIDDLE LEVEL FEATURES A LARGE KITCHEN WITH ISLAND, PLENTY OF TABLE SPACE AND SLIDING GLASS DOORS OUT TO THE DECK FOR ENTERTAINING! UPSTAIRS, THE MASTER BEDROOM HAS A VAULTED CEILING, TWO CLOSETS AND MASTER BATH WITH JETTED TUB AND DOUBLE SINKS! TWO OTHER BEDROOMS AND A FULL BATHROOM COMPLETE THE UPPER LEVEL. GREAT LOCATION MINUTES TO I-95, COMMUTER LOTS, POTOMAC MILLS AND LOADS MORE SHOPPING AND RESTAURANTS!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3521 MOON WAY have any available units?
3521 MOON WAY doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dale City, VA.
What amenities does 3521 MOON WAY have?
Some of 3521 MOON WAY's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3521 MOON WAY currently offering any rent specials?
3521 MOON WAY is not currently offering any rent specials.
Is 3521 MOON WAY pet-friendly?
No, 3521 MOON WAY is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dale City.
Does 3521 MOON WAY offer parking?
Yes, 3521 MOON WAY offers parking.
Does 3521 MOON WAY have units with washers and dryers?
Yes, 3521 MOON WAY offers units with in unit laundry.
Does 3521 MOON WAY have a pool?
No, 3521 MOON WAY does not have a pool.
Does 3521 MOON WAY have accessible units?
No, 3521 MOON WAY does not have accessible units.
Does 3521 MOON WAY have units with dishwashers?
Yes, 3521 MOON WAY has units with dishwashers.
Does 3521 MOON WAY have units with air conditioning?
No, 3521 MOON WAY does not have units with air conditioning.
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