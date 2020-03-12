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Buckhall, VA
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10636 HINTON WAY
Last updated March 12 2020 at 6:06 PM

10636 HINTON WAY

10636 Hinton Way · No Longer Available
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Location

10636 Hinton Way, Buckhall, VA 20112

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
garage
stainless steel
playground
Unit Amenities
hardwood floors
patio / balcony
stainless steel
Property Amenities
parking
playground
garage
***BRAND NEW LUXURY STANLEY MARTIN 2 CAR GARAGE 24~ WIDE 3 LEVEL LARGE END UNIT TOWNHOUSE , 3 BED ROOM, 3 FULL BATH, TOTALLY FINISHED BASEMENT. STAINLESS STEEL APPLIANCES, EAT-IN ISLAND, REAL DECK AND HALF BATH,HARDWOOD FLOORING ON THE MAIN LEVEL. HOA PROVIDE MANY TOT LOTS, CENTRAL PARK WITH SPLASH PAD, GAZEBOS THROUGH OUT THE NEIGHBORHOOD. 2 MILES TO OLD TOWN MANASSAS AND VRE STATION, 5 MINUTE TO SHOP AT SIGNAL HILL SHOPPING CENTER AND WALMART STORE. NEAR RT28, PRINCE WILLIAMS PARKWAY, MANASSAS AIRPORT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10636 HINTON WAY have any available units?
10636 HINTON WAY doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Buckhall, VA.
What amenities does 10636 HINTON WAY have?
Some of 10636 HINTON WAY's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10636 HINTON WAY currently offering any rent specials?
10636 HINTON WAY is not currently offering any rent specials.
Is 10636 HINTON WAY pet-friendly?
No, 10636 HINTON WAY is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Buckhall.
Does 10636 HINTON WAY offer parking?
Yes, 10636 HINTON WAY offers parking.
Does 10636 HINTON WAY have units with washers and dryers?
No, 10636 HINTON WAY does not offer units with in unit laundry.
Does 10636 HINTON WAY have a pool?
No, 10636 HINTON WAY does not have a pool.
Does 10636 HINTON WAY have accessible units?
No, 10636 HINTON WAY does not have accessible units.
Does 10636 HINTON WAY have units with dishwashers?
No, 10636 HINTON WAY does not have units with dishwashers.
Does 10636 HINTON WAY have units with air conditioning?
No, 10636 HINTON WAY does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
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