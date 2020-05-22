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Brambleton, VA
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42529 Magellan Sq.
Last updated May 22 2020 at 9:55 AM

42529 Magellan Sq.

42529 Magellan Square · No Longer Available
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Location

42529 Magellan Square, Brambleton, VA 20148
Brambleton Landbay

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
pet friendly
garage
bbq/grill
Unit Amenities
granite counters
hardwood floors
patio / balcony
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
bbq/grill
garage
42529 Magellan Sq. Available 07/15/20 3BR, 3.5BA 1-car Garage Brambleton Townhome! - OPEN GOURMET KITCHEN W/GRANITE COUNTERS, 42" CAB'S, ISLAND, COOKTOP & GLEAMING HARDWOOD FLRS*BREAKFAST NOOK EXTENSION W/TABLE SPACE*RELAX & BBQ ON LARGE DECK*FAMILY/GREAT RM OFF KITCHEN*FULLY FIN W/O BASEMENT REC RM W/ GAS FP & FULL BATH*BACKS TO COMMON AREA*1-CAR GARAGE W/ STORAGE*NO SMOKERS PLS*VIRTUAL TOURS PREFERRED - REQUEST ONLY HIGHLY INTERESTED PARTIES SCHEDULE SHOWING*TENANT REQUIRES 24-HOURS NOTICE & VISITORS TO WEAR PROTECTIVE GEAR SUCH AS MASK & GLOVES*Home shows incredibly well with tenant in it*Available for lease 7.15.20*

*This home is professionally managed by Chambers Theory Property Management.
*Please contact Marci Huber for details on viewing & applying for this home.
*MHuber@ChambersTheory.com or call 803.920.0213

(RLNE4778848)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 42529 Magellan Sq. have any available units?
42529 Magellan Sq. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Brambleton, VA.
What amenities does 42529 Magellan Sq. have?
Some of 42529 Magellan Sq.'s amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 42529 Magellan Sq. currently offering any rent specials?
42529 Magellan Sq. is not currently offering any rent specials.
Is 42529 Magellan Sq. pet-friendly?
Yes, 42529 Magellan Sq. is pet friendly.
Does 42529 Magellan Sq. offer parking?
Yes, 42529 Magellan Sq. offers parking.
Does 42529 Magellan Sq. have units with washers and dryers?
No, 42529 Magellan Sq. does not offer units with in unit laundry.
Does 42529 Magellan Sq. have a pool?
No, 42529 Magellan Sq. does not have a pool.
Does 42529 Magellan Sq. have accessible units?
No, 42529 Magellan Sq. does not have accessible units.
Does 42529 Magellan Sq. have units with dishwashers?
No, 42529 Magellan Sq. does not have units with dishwashers.
Does 42529 Magellan Sq. have units with air conditioning?
No, 42529 Magellan Sq. does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
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