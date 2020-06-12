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Brambleton, VA
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22195 FALLING TER
Last updated June 12 2020 at 9:56 AM

22195 FALLING TER

22195 Falling Terrace · No Longer Available
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Location

22195 Falling Terrace, Brambleton, VA 20148

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
ice maker
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
on-site laundry
parking
garage
BEAUTIFUL 2 CAR GARAGE END UNIT BACKS TO TREES. M/L ENTRY BEDROOM W/PRIVATE BATH. L/L HAS REC ROOM LEADING TO PAVER PATIO. OPEN FLOOR PLAN HUGE LIVING AREA W/2 SETS OF FRENCH DOORS . MAPLE CABINETS, GRANITE, TILED, GAS COOKING, & LARGE PANTRY. GENEROUS EAT-IN LEADS TO 2ND DECK. LARGE MASTER HAS WALK-IN SHOWER. GENEROUS ROOMS WITH PLANTATION SHUTTERS AND UPPER/LEVEL LAUNDRY ROOM. HOME TO BE FULLY PAINTED. GREAT LOCATION/QUIET COMMUNITY. GOOD CREDIT ONLY/NO SMOKING. TENANT NOT SHOWING DUE TO COVID AND PAINT TO START ON 6/1/2020.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 22195 FALLING TER have any available units?
22195 FALLING TER doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Brambleton, VA.
What amenities does 22195 FALLING TER have?
Some of 22195 FALLING TER's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 22195 FALLING TER currently offering any rent specials?
22195 FALLING TER is not currently offering any rent specials.
Is 22195 FALLING TER pet-friendly?
No, 22195 FALLING TER is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Brambleton.
Does 22195 FALLING TER offer parking?
Yes, 22195 FALLING TER offers parking.
Does 22195 FALLING TER have units with washers and dryers?
Yes, 22195 FALLING TER offers units with in unit laundry.
Does 22195 FALLING TER have a pool?
No, 22195 FALLING TER does not have a pool.
Does 22195 FALLING TER have accessible units?
No, 22195 FALLING TER does not have accessible units.
Does 22195 FALLING TER have units with dishwashers?
Yes, 22195 FALLING TER has units with dishwashers.
Does 22195 FALLING TER have units with air conditioning?
No, 22195 FALLING TER does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
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