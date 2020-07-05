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Wylie, TX
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911 Cedar Creek Drive
Last updated November 15 2019 at 5:43 AM

911 Cedar Creek Drive

911 Cedar Creek Drive · No Longer Available
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Location

911 Cedar Creek Drive, Wylie, TX 75098

Amenities

hardwood floors
dishwasher
garage
air conditioning
fireplace
microwave
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
hardwood floors
microwave
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 911 Cedar Creek Drive have any available units?
911 Cedar Creek Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Wylie, TX.
What amenities does 911 Cedar Creek Drive have?
Some of 911 Cedar Creek Drive's amenities include hardwood floors, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 911 Cedar Creek Drive currently offering any rent specials?
911 Cedar Creek Drive is not currently offering any rent specials.
Is 911 Cedar Creek Drive pet-friendly?
No, 911 Cedar Creek Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Wylie.
Does 911 Cedar Creek Drive offer parking?
Yes, 911 Cedar Creek Drive offers parking.
Does 911 Cedar Creek Drive have units with washers and dryers?
No, 911 Cedar Creek Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 911 Cedar Creek Drive have a pool?
No, 911 Cedar Creek Drive does not have a pool.
Does 911 Cedar Creek Drive have accessible units?
No, 911 Cedar Creek Drive does not have accessible units.
Does 911 Cedar Creek Drive have units with dishwashers?
Yes, 911 Cedar Creek Drive has units with dishwashers.
Does 911 Cedar Creek Drive have units with air conditioning?
Yes, 911 Cedar Creek Drive has units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.
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