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Wylie, TX
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405 W Jefferson Street
Last updated January 9 2020 at 9:43 PM

405 W Jefferson Street

405 West Jefferson Street · No Longer Available
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Location

405 West Jefferson Street, Wylie, TX 75098

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
fireplace
carpet
oven
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
oven
patio / balcony
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 405 W Jefferson Street have any available units?
405 W Jefferson Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Wylie, TX.
What amenities does 405 W Jefferson Street have?
Some of 405 W Jefferson Street's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 405 W Jefferson Street currently offering any rent specials?
405 W Jefferson Street is not currently offering any rent specials.
Is 405 W Jefferson Street pet-friendly?
No, 405 W Jefferson Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Wylie.
Does 405 W Jefferson Street offer parking?
Yes, 405 W Jefferson Street offers parking.
Does 405 W Jefferson Street have units with washers and dryers?
No, 405 W Jefferson Street does not offer units with in unit laundry.
Does 405 W Jefferson Street have a pool?
No, 405 W Jefferson Street does not have a pool.
Does 405 W Jefferson Street have accessible units?
No, 405 W Jefferson Street does not have accessible units.
Does 405 W Jefferson Street have units with dishwashers?
Yes, 405 W Jefferson Street has units with dishwashers.
Does 405 W Jefferson Street have units with air conditioning?
No, 405 W Jefferson Street does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.
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