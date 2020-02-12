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Spring, TX
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22926 BANQUO DRIVE
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

22926 BANQUO DRIVE

22926 Banquo Drive · No Longer Available
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Location

22926 Banquo Drive, Spring, TX 77373

Amenities

granite counters
pet friendly
recently renovated
stainless steel
playground
fireplace
Unit Amenities
bathtub
fireplace
granite counters
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
playground
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
22926 BANQUO DRIVE Available 04/01/19 LIKE-NEW 3 BED / 2 BATH IN SPRING READY FOR APRIL MOVE-IN! - COMPLETELY REMODELED HOME (NOV 2017) WITH OPEN FLOOR PLAN OFFERS A LARGE FAMILY ROOM WITH VAULTED CEILING AND FIREPLACE, ELEGANT DINING AREA, KITCHEN WITH GRANITE COUNTERS, LOTS OF CABINETS, AND STAINLESS STEEL APPLIANCES, AND HUGE MASTER RETREAT WITH GARDEN TUB AND SEPARATE SHOWER. FEATURES INCLUDE WOOD LAMINATE IN BEDROOMS AND LIVING AREAS, TILED BATHS WITH RECENT CABINETS AND FIXTURES,TWO TONE PAINT, DOUBLE PANE WINDOWS, AND FANS IN BEDROOMS. LARGE BACKYARD AND WALKING DISTANCE TO COMMUNITY PLAYGROUND!

(RLNE3339960)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 22926 BANQUO DRIVE have any available units?
22926 BANQUO DRIVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Spring, TX.
How much is rent in Spring, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Spring Rent Report.
What amenities does 22926 BANQUO DRIVE have?
Some of 22926 BANQUO DRIVE's amenities include granite counters, pet friendly, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 22926 BANQUO DRIVE currently offering any rent specials?
22926 BANQUO DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 22926 BANQUO DRIVE pet-friendly?
Yes, 22926 BANQUO DRIVE is pet friendly.
Does 22926 BANQUO DRIVE offer parking?
No, 22926 BANQUO DRIVE does not offer parking.
Does 22926 BANQUO DRIVE have units with washers and dryers?
No, 22926 BANQUO DRIVE does not offer units with in unit laundry.
Does 22926 BANQUO DRIVE have a pool?
No, 22926 BANQUO DRIVE does not have a pool.
Does 22926 BANQUO DRIVE have accessible units?
No, 22926 BANQUO DRIVE does not have accessible units.
Does 22926 BANQUO DRIVE have units with dishwashers?
No, 22926 BANQUO DRIVE does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
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