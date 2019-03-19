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2809 North Hwy 175 Seagoville Unit: 110
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

2809 North Hwy 175 Seagoville Unit: 110

2809 C F Hawn Freeway · No Longer Available
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Location

2809 C F Hawn Freeway, Seagoville, TX 75159

Amenities

patio / balcony
parking
recently renovated
air conditioning
guest parking
some paid utils
Unit Amenities
air conditioning
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
parking
guest parking
SUNNY TERRACE TOWN HOMES

NEWLY REMODELED LARGE 1 BR HOUSE
VERY SPACIOUS FENCED IN BACK YARD

NEW LIGHTING, NEW BATHROOM, NEW KITCHEN
OWN CENTRAL HEATING AND A/C SYSTEMS, OWN WATER HEATER
NEW CERAMIC TILE FLOORS, FENCED-IN BACK YARD
FREE ASSIGNED PARKING IN FRONT OF HOUSE PLUS GUEST PARKING

OFF HWY 175 PAST STARK RD

CLOSE TO BUS AND SHOPPING
(WALMART, BROOKSHIRE, KROGER, ACE, HOME DEPOT, RESTAURANTS) & TOWN EAST MALL)
EXCELLENT SEAGOVILLE SCHOOL DISTRICT - SCHOOL BUS PICK-UP ON SITE
Walker Settlement Voucher Accepted
AL BILLS PAID EXCEPT ELECTRICITY (OWN METER)

CALL 2 1 4 * 3 4 7 * 6 3 1 0

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2809 North Hwy 175 Seagoville Unit: 110 have any available units?
2809 North Hwy 175 Seagoville Unit: 110 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Seagoville, TX.
What amenities does 2809 North Hwy 175 Seagoville Unit: 110 have?
Some of 2809 North Hwy 175 Seagoville Unit: 110's amenities include patio / balcony, parking, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2809 North Hwy 175 Seagoville Unit: 110 currently offering any rent specials?
2809 North Hwy 175 Seagoville Unit: 110 is not currently offering any rent specials.
Is 2809 North Hwy 175 Seagoville Unit: 110 pet-friendly?
No, 2809 North Hwy 175 Seagoville Unit: 110 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Seagoville.
Does 2809 North Hwy 175 Seagoville Unit: 110 offer parking?
Yes, 2809 North Hwy 175 Seagoville Unit: 110 offers parking.
Does 2809 North Hwy 175 Seagoville Unit: 110 have units with washers and dryers?
No, 2809 North Hwy 175 Seagoville Unit: 110 does not offer units with in unit laundry.
Does 2809 North Hwy 175 Seagoville Unit: 110 have a pool?
No, 2809 North Hwy 175 Seagoville Unit: 110 does not have a pool.
Does 2809 North Hwy 175 Seagoville Unit: 110 have accessible units?
No, 2809 North Hwy 175 Seagoville Unit: 110 does not have accessible units.
Does 2809 North Hwy 175 Seagoville Unit: 110 have units with dishwashers?
No, 2809 North Hwy 175 Seagoville Unit: 110 does not have units with dishwashers.
Does 2809 North Hwy 175 Seagoville Unit: 110 have units with air conditioning?
Yes, 2809 North Hwy 175 Seagoville Unit: 110 has units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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