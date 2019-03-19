2809 North Hwy 175 Seagoville Unit: 110

Amenities
SUNNY TERRACE TOWN HOMES
NEWLY REMODELED LARGE 1 BR HOUSE
VERY SPACIOUS FENCED IN BACK YARD
NEW LIGHTING, NEW BATHROOM, NEW KITCHEN
OWN CENTRAL HEATING AND A/C SYSTEMS, OWN WATER HEATER
NEW CERAMIC TILE FLOORS, FENCED-IN BACK YARD
FREE ASSIGNED PARKING IN FRONT OF HOUSE PLUS GUEST PARKING
OFF HWY 175 PAST STARK RD
CLOSE TO BUS AND SHOPPING
(WALMART, BROOKSHIRE, KROGER, ACE, HOME DEPOT, RESTAURANTS) & TOWN EAST MALL)
EXCELLENT SEAGOVILLE SCHOOL DISTRICT - SCHOOL BUS PICK-UP ON SITE
Walker Settlement Voucher Accepted
AL BILLS PAID EXCEPT ELECTRICITY (OWN METER)
CALL 2 1 4 * 3 4 7 * 6 3 1 0