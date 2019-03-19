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1351 Kingston Place
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

1351 Kingston Place

1351 Kingston Place · No Longer Available
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Location

1351 Kingston Place, Providence Village, TX 76227
Providence

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
pool
playground
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
clubhouse
parking
playground
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1351 Kingston Place have any available units?
1351 Kingston Place doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Providence Village, TX.
What amenities does 1351 Kingston Place have?
Some of 1351 Kingston Place's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1351 Kingston Place currently offering any rent specials?
1351 Kingston Place is not currently offering any rent specials.
Is 1351 Kingston Place pet-friendly?
No, 1351 Kingston Place is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Providence Village.
Does 1351 Kingston Place offer parking?
Yes, 1351 Kingston Place offers parking.
Does 1351 Kingston Place have units with washers and dryers?
No, 1351 Kingston Place does not offer units with in unit laundry.
Does 1351 Kingston Place have a pool?
Yes, 1351 Kingston Place has a pool.
Does 1351 Kingston Place have accessible units?
No, 1351 Kingston Place does not have accessible units.
Does 1351 Kingston Place have units with dishwashers?
Yes, 1351 Kingston Place has units with dishwashers.
Does 1351 Kingston Place have units with air conditioning?
No, 1351 Kingston Place does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.
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