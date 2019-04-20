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1006 Amesbury Drive
Last updated April 20 2019 at 5:38 AM

1006 Amesbury Drive

1006 Amesbury Drive · No Longer Available
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Location

1006 Amesbury Drive, Murphy, TX 75094
Hunter's Landing

Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
oven
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
media room
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1006 Amesbury Drive have any available units?
1006 Amesbury Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Murphy, TX.
What amenities does 1006 Amesbury Drive have?
Some of 1006 Amesbury Drive's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1006 Amesbury Drive currently offering any rent specials?
1006 Amesbury Drive is not currently offering any rent specials.
Is 1006 Amesbury Drive pet-friendly?
No, 1006 Amesbury Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Murphy.
Does 1006 Amesbury Drive offer parking?
Yes, 1006 Amesbury Drive offers parking.
Does 1006 Amesbury Drive have units with washers and dryers?
Yes, 1006 Amesbury Drive offers units with in unit laundry.
Does 1006 Amesbury Drive have a pool?
No, 1006 Amesbury Drive does not have a pool.
Does 1006 Amesbury Drive have accessible units?
No, 1006 Amesbury Drive does not have accessible units.
Does 1006 Amesbury Drive have units with dishwashers?
Yes, 1006 Amesbury Drive has units with dishwashers.
Does 1006 Amesbury Drive have units with air conditioning?
No, 1006 Amesbury Drive does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.
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