2616 Harbor Lights Drive

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MOVE-IN READY 3 BED 2 BATH HOME IN ROBINSON RIDGE COMMUNITY. GREAT SIZED FAMILY ROOM WITH WOOD FLOORING AND BRICK FIREPLACE OPEN TO KITCHEN AND DINING. KITCHEN FEATURES BUILT-IN APPLIANCES SPACIOUS PANTRY WITH UTILITY ROOM. LARGE BEDROOMS WITH ROOMY CLOSETS HAVE LIKE NEW CARPETS. MASTER SUITE HAS ATTACHED BATH WITH GENEROUS WALK IN CLOSET. ENJOY AN EXPANSIVE BACKYARD AND GREAT NEIGHBORHOOD COMMUNITY POOL & PARKS WITHIN WALKING DISTANCE. Pets welcome, approved by landlord. Pet fee applicable.