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Little Elm, TX
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2616 Harbor Lights Drive
Last updated October 4 2019 at 7:02 AM

2616 Harbor Lights Drive

2616 Harbor Lights Drive · No Longer Available
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Location

2616 Harbor Lights Drive, Little Elm, TX 75068

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
garage
walk in closets
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
hardwood floors
microwave
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
parking
pool
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2616 Harbor Lights Drive have any available units?
2616 Harbor Lights Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Little Elm, TX.
What amenities does 2616 Harbor Lights Drive have?
Some of 2616 Harbor Lights Drive's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2616 Harbor Lights Drive currently offering any rent specials?
2616 Harbor Lights Drive is not currently offering any rent specials.
Is 2616 Harbor Lights Drive pet-friendly?
Yes, 2616 Harbor Lights Drive is pet friendly.
Does 2616 Harbor Lights Drive offer parking?
Yes, 2616 Harbor Lights Drive offers parking.
Does 2616 Harbor Lights Drive have units with washers and dryers?
No, 2616 Harbor Lights Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 2616 Harbor Lights Drive have a pool?
Yes, 2616 Harbor Lights Drive has a pool.
Does 2616 Harbor Lights Drive have accessible units?
No, 2616 Harbor Lights Drive does not have accessible units.
Does 2616 Harbor Lights Drive have units with dishwashers?
Yes, 2616 Harbor Lights Drive has units with dishwashers.
Does 2616 Harbor Lights Drive have units with air conditioning?
No, 2616 Harbor Lights Drive does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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