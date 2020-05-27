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Little Elm, TX
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2516 Stone Meadows Drive
Last updated May 16 2019 at 10:15 PM

2516 Stone Meadows Drive

2516 Stone Meadows Dr · No Longer Available
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Location

2516 Stone Meadows Dr, Little Elm, TX 75068

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
fireplace
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
game room
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 300
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2516 Stone Meadows Drive have any available units?
2516 Stone Meadows Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Little Elm, TX.
What amenities does 2516 Stone Meadows Drive have?
Some of 2516 Stone Meadows Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2516 Stone Meadows Drive currently offering any rent specials?
2516 Stone Meadows Drive is not currently offering any rent specials.
Is 2516 Stone Meadows Drive pet-friendly?
Yes, 2516 Stone Meadows Drive is pet friendly.
Does 2516 Stone Meadows Drive offer parking?
Yes, 2516 Stone Meadows Drive offers parking.
Does 2516 Stone Meadows Drive have units with washers and dryers?
Yes, 2516 Stone Meadows Drive offers units with in unit laundry.
Does 2516 Stone Meadows Drive have a pool?
No, 2516 Stone Meadows Drive does not have a pool.
Does 2516 Stone Meadows Drive have accessible units?
No, 2516 Stone Meadows Drive does not have accessible units.
Does 2516 Stone Meadows Drive have units with dishwashers?
Yes, 2516 Stone Meadows Drive has units with dishwashers.
Does 2516 Stone Meadows Drive have units with air conditioning?
No, 2516 Stone Meadows Drive does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 300
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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