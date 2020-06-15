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Bastrop, TX
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277 E. Keanahalululu Lane
Last updated June 15 2020 at 5:11 PM

277 E. Keanahalululu Lane

277 Keanahalululu Lane · (512) 468-2241
COVID-19 Update
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Location

277 Keanahalululu Lane, Bastrop, TX 78602
Tahitian Village

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit 277 E. Keanahalululu Lane · Avail. now

$1,650

Click to see floorplan

3 Bed · 2 Bath · 1690 sqft

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Amenities

on-site laundry
pet friendly
walk in closets
ceiling fan
microwave
refrigerator
Unit Amenities
ceiling fan
microwave
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
pet friendly
on-site laundry
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No Cats Allowed

(RLNE2449144)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 277 E. Keanahalululu Lane have any available units?
277 E. Keanahalululu Lane has a unit available for $1,650 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 277 E. Keanahalululu Lane have?
Some of 277 E. Keanahalululu Lane's amenities include on-site laundry, pet friendly, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 277 E. Keanahalululu Lane currently offering any rent specials?
277 E. Keanahalululu Lane isn't currently offering any rent specials.
Is 277 E. Keanahalululu Lane pet-friendly?
Yes, 277 E. Keanahalululu Lane is pet friendly.
Does 277 E. Keanahalululu Lane offer parking?
No, 277 E. Keanahalululu Lane does not offer parking.
Does 277 E. Keanahalululu Lane have units with washers and dryers?
No, 277 E. Keanahalululu Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 277 E. Keanahalululu Lane have a pool?
No, 277 E. Keanahalululu Lane does not have a pool.
Does 277 E. Keanahalululu Lane have accessible units?
No, 277 E. Keanahalululu Lane does not have accessible units.
Does 277 E. Keanahalululu Lane have units with dishwashers?
No, 277 E. Keanahalululu Lane does not have units with dishwashers.
Does 277 E. Keanahalululu Lane have units with air conditioning?
No, 277 E. Keanahalululu Lane does not have units with air conditioning.
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