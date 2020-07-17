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Abilene, TX
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3942 Whittier St
Last updated July 14 2020 at 10:20 AM

3942 Whittier St

3942 Whittier Street · No Longer Available
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Location

3942 Whittier Street, Abilene, TX 79605
Elmwood Area

Amenities

patio / balcony
pet friendly
air conditioning
some paid utils
carpet
range
Unit Amenities
air conditioning
carpet
oven
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
Available 08/03/20 TEEKOY PROPERTIES - Property Id: 301190

ON SITE MANAGEMENT FULL TIME MAINTENANCE CREW 24/7

WE WELCOME THE ABILENE HOUSING VOUCHERS AND VETERANS VOUCHERS

2 BEDROOM/ 1 BATHROOM INCLUDING STOVE, ICE BOX, A/C, WALL HEATER, BLINDS, SMOKE ALARM.... SPACIOUS BEDROOM AND LIVING ROOM.... ONE STORY BACK YARD FOR CHILDREN TO PLAY, PARK YOUR CAR IN FRONT OF YOUR HOME... NO MORE CARRYING THE GROCERY TO THE SECOND FLOOR.. FRONT PATIO.. ENJOY THE WEST TEXAS SUNSHINE FROM YOUR FRONT PATIO...

WALKING DISTANCE TO THE BONHAM ELEMENTARY SCHOOL AND AB
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/301190
Property Id 301190

(RLNE5859131)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3942 Whittier St have any available units?
3942 Whittier St doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Abilene, TX.
How much is rent in Abilene, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Abilene Rent Report.
What amenities does 3942 Whittier St have?
Some of 3942 Whittier St's amenities include patio / balcony, pet friendly, and air conditioning. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3942 Whittier St currently offering any rent specials?
3942 Whittier St is not currently offering any rent specials.
Is 3942 Whittier St pet-friendly?
Yes, 3942 Whittier St is pet friendly.
Does 3942 Whittier St offer parking?
No, 3942 Whittier St does not offer parking.
Does 3942 Whittier St have units with washers and dryers?
No, 3942 Whittier St does not offer units with in unit laundry.
Does 3942 Whittier St have a pool?
No, 3942 Whittier St does not have a pool.
Does 3942 Whittier St have accessible units?
No, 3942 Whittier St does not have accessible units.
Does 3942 Whittier St have units with dishwashers?
No, 3942 Whittier St does not have units with dishwashers.
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