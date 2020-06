Amenities

Unit Amenities air conditioning dishwasher hardwood floors patio / balcony range refrigerator w/d hookup Property Amenities cats allowed dogs allowed pet friendly accepts section 8

2 Bedroom House -York City SD Video in pictures - (Traduccin en Espaol localizado al final de la pgina)



Refinished hardwood floors

Freshly painted walls

Washer/dryer hookups

Small private yard

Average size dining and living room



A single family home located on the 200 block of East South St. Home has refinished hardwood floors and freshly painted walls. Front door opens into the average size living room and dining room. Kitchen is located in the back of home. Kitchen has light color cabinets and dark color counter tops and light tiles that continue throughout the house. Bathroom is on the first floor rear of the home next to the kitchen. Bathroom has a door that leads out to a small private yard. On the second floor of the home you will find two tiled bedrooms.



Pisos de madera restaurados

Apartamento recien pintado

Pequeo patio privado

Sala y comedor tamao promedio



Una casa sola familiar ubicada en el bloque 200 de la Calle East South St. La propiedad tiene pisos de madera restaurados y paredes recin pintadas. Puerta principal se abre a una sala y comedor tamao mediano. La cocina se encuentra en la parte trasera de la casa. La cocina tiene gabinetes de color claro y encimeras de color oscuro y azulejos claro que continan en toda la casa. El bao est en el primer piso trasero de la vivienda junto a la cocina. El bao tiene una puerta que sale a un pequeo patio privado. En el segundo piso de la casa se encuentran dos dormitorios.



(RLNE2522608)