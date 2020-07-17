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12 DOVE CT
Last updated July 17 2020 at 6:28 AM

12 DOVE CT

12 Dove Court · (845) 240-2513
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

12 Dove Court, Dutchess County, NY 12533

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 0 · Avail. now

$2,000

3 Bed · 2 Bath · 1700 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12 DOVE CT have any available units?
12 DOVE CT has a unit available for $2,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 12 DOVE CT have?
Some of 12 DOVE CT's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12 DOVE CT currently offering any rent specials?
12 DOVE CT is not currently offering any rent specials.
Is 12 DOVE CT pet-friendly?
No, 12 DOVE CT is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dutchess County.
Does 12 DOVE CT offer parking?
Yes, 12 DOVE CT offers parking.
Does 12 DOVE CT have units with washers and dryers?
Yes, 12 DOVE CT offers units with in unit laundry.
Does 12 DOVE CT have a pool?
No, 12 DOVE CT does not have a pool.
Does 12 DOVE CT have accessible units?
No, 12 DOVE CT does not have accessible units.
Does 12 DOVE CT have units with dishwashers?
Yes, 12 DOVE CT has units with dishwashers.
Does 12 DOVE CT have units with air conditioning?
No, 12 DOVE CT does not have units with air conditioning.
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