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Spring Lake, NJ
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214 Monmouth Avenue
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214 Monmouth Avenue

214 Monmouth Avenue · (908) 433-7158
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Location

214 Monmouth Avenue, Spring Lake, NJ 07762
Spring Lake

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

9 Bedrooms

Unit 9 Bed · Avail. now

$15,000

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9 Bed · 10 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
pool
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 214 Monmouth Avenue have any available units?
214 Monmouth Avenue has a unit available for $15,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 214 Monmouth Avenue have?
Some of 214 Monmouth Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 214 Monmouth Avenue currently offering any rent specials?
214 Monmouth Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 214 Monmouth Avenue pet-friendly?
No, 214 Monmouth Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Spring Lake.
Does 214 Monmouth Avenue offer parking?
Yes, 214 Monmouth Avenue does offer parking.
Does 214 Monmouth Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 214 Monmouth Avenue offers units with in unit laundry.
Does 214 Monmouth Avenue have a pool?
Yes, 214 Monmouth Avenue has a pool.
Does 214 Monmouth Avenue have accessible units?
No, 214 Monmouth Avenue does not have accessible units.
Does 214 Monmouth Avenue have units with dishwashers?
Yes, 214 Monmouth Avenue has units with dishwashers.
Does 214 Monmouth Avenue have units with air conditioning?
No, 214 Monmouth Avenue does not have units with air conditioning.
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