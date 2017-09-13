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Kearny, NJ
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64 FOREST ST
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64 FOREST ST

64 Forest St · (201) 997-4425
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Location

64 Forest St, Kearny, NJ 07032

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INFO PROVIDED BY ListHub

Studio

Unit 1 · Avail. now

$1,750

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Studio · 1 Bath

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Amenities

recently renovated
range
oven
refrigerator
Unit Amenities
oven
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
RECENTLY RENOVATED, FRESHLY PAINTED, BRIGHT 2 BR APARTMENT ON THE 1ST FLOOR IN A 2-FAMILY HOUSE. EXCELLENT LOCATION FOR COMMUTERS!!! THE APARTMENT FEATURES A LARGE EAT IN KITCHEN, LIVING ROOM, 2 NICE SIZE BEDROOMS WITH LOTS OF CLOSET SPACE AND A SMALL ROOM TO BE USED AS DINING ROOM OR OFFICE, STOVE INCLUDED, SORRY NO REFRIGERATOR, NO LAUNDRY, NO PETS AND NO SMOKING IN THE APARTMENT. NO USE OF BACKYARD, ON STREET PARKING. SHORT DISTANCE TO BUSES, ABOUT 1.5 MILES FROM HARRISON PATH STATION AND 2.5 MILES FROM NEWARK PENN STATION. NEAR STORES, PARKS, SCHOOLS & MAJOR HIGHWAYS. THIS IS A GREAT OPPORTUNITY AND A MUST SEE! LANDLORD REQUIRES RENTAL APPLICATION, CREDIT CHECK (CREDIT IN GOOD STANDING REQUIRED), PROOF OF ABILITY TO PAY & INTERVIEW.. DUE FROM TENANT ARE THE 1ST MONTH'S RENT, 1.5 MONTH'S SECURITY DEPOSIT AND 1 MONTH BROKER FEE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 64 FOREST ST have any available units?
64 FOREST ST has a unit available for $1,750 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 64 FOREST ST have?
Some of 64 FOREST ST's amenities include recently renovated, range, and oven. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 64 FOREST ST currently offering any rent specials?
64 FOREST ST isn't currently offering any rent specials.
Is 64 FOREST ST pet-friendly?
No, 64 FOREST ST is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Kearny.
Does 64 FOREST ST offer parking?
No, 64 FOREST ST does not offer parking.
Does 64 FOREST ST have units with washers and dryers?
No, 64 FOREST ST does not offer units with in unit laundry.
Does 64 FOREST ST have a pool?
No, 64 FOREST ST does not have a pool.
Does 64 FOREST ST have accessible units?
No, 64 FOREST ST does not have accessible units.
Does 64 FOREST ST have units with dishwashers?
No, 64 FOREST ST does not have units with dishwashers.
Does 64 FOREST ST have units with air conditioning?
No, 64 FOREST ST does not have units with air conditioning.
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