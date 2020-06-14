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116 Woodlands Road
Last updated June 14 2020 at 2:05 AM

116 Woodlands Road

116 Woodlands Road · (603) 231-8841
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

116 Woodlands Road, Belknap County, NH 03810

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$2,625

2 Bed · 1 Bath · 9934 sqft

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Amenities

patio / balcony
garage
fire pit
fireplace
microwave
internet access
Unit Amenities
fireplace
furnished
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
fire pit
parking
garage
internet access
*WEEKLY RENTALS AVAILABLE FOR 2020 SEASON ALMOST SOLD OUT! AUGUST 28TH THROUGH OCTOBER 31ST ALL THAT IS LEFT. Weekly Rates are as follows: May & October $1750 per Week, June & September $2000 Week, July, August & September $2,625 week THIS CUTE 1930'S VINTAGE COTTAGE SITS RIGHT ON LAKE WINNIPESAUKEE OFFERING YOU THE CHANCE TO RELAXING AND GET AWAY FROM THE CHAOS OF LIFE. THIS CAMP SITS NICELY BACK FROM THE ROAD ON A LEVEL LOT OFFERING PRIVACY AND PLENTY OF PARKING. INSIDE THERE IS A FULLY FURNISHED OPEN CONCEPT LIVING/DINING ROOM WITH FIREPLACE WITH PROPANE INSERT - CUTE KITCHEN FULL STOCKED (JUST BRING YOUR OWN FOOD), TWO BEDROOMS & A BATH. THERE IS NOTHING FANCY HERE BUT THE INTERNET. PROPERTY IS VERY CLEAN AND COMES WITH FRESH LINENS ON ALL BEDS, A FIREPIT, 2 KAYAKS AND A CANOE AS WELL AS OUTDOOR PATIO. PROPERTY IS VERY PRIVATE AND FULL USE OF DOCK AS WELL. COME ENJOY LAKESIDE LIVING THE WAY IT WAS MEANT TO BE! RENTALS ARE FRIDAY TO FRIDAY. AGENT IS RELATED TO OWNER. NH MEALS & RENTAL # 065215.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 116 Woodlands Road have any available units?
116 Woodlands Road has a unit available for $2,625 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 116 Woodlands Road have?
Some of 116 Woodlands Road's amenities include patio / balcony, garage, and fire pit. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 116 Woodlands Road currently offering any rent specials?
116 Woodlands Road is not currently offering any rent specials.
Is 116 Woodlands Road pet-friendly?
No, 116 Woodlands Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Belknap County.
Does 116 Woodlands Road offer parking?
Yes, 116 Woodlands Road offers parking.
Does 116 Woodlands Road have units with washers and dryers?
No, 116 Woodlands Road does not offer units with in unit laundry.
Does 116 Woodlands Road have a pool?
No, 116 Woodlands Road does not have a pool.
Does 116 Woodlands Road have accessible units?
No, 116 Woodlands Road does not have accessible units.
Does 116 Woodlands Road have units with dishwashers?
No, 116 Woodlands Road does not have units with dishwashers.
Does 116 Woodlands Road have units with air conditioning?
No, 116 Woodlands Road does not have units with air conditioning.
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