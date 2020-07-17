All apartments in St. Louis County
Find more places like 1309 Weidmann Estates Court.
How many bedrooms do you need?
Home
/
St. Louis County, MO
/
1309 Weidmann Estates Court
Last updated July 15 2020 at 5:42 AM

1309 Weidmann Estates Court

1309 Weidman Estates Court · (314) 781-7777
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

1309 Weidman Estates Court, St. Louis County, MO 63011

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$2,200

4 Bed · 3 Bath · 2669 sqft

Report This Listing

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
on-site laundry
parking
garage
THIS SPACIOUS 2 STORY, 4 BEDROOMS 2.5 BATHS HOME, IS SITUATED ON A CUL DE SAC WITH A PRIVATE, LEVEL BACKYARD. PARKWAY WEST SCHOOL DISTRICT. IT IS LOCATED WALKING DISTANCE TO QUEENY PARK. THE WOOD ENTRY FOYER INVITES YOU INTO THE FORMAL LIVING AND DINING ROOMS. THE KITCHEN HAS GRANITE COUNTERTOPS, ELECTRIC COOK TOP, BUILT-IN MICROWAVE, AND OAK CABINETS. BREAKFAST ROOM HAS A DOOR LEADING TO PATIO. LARGE FAMILY ROOM OFFERS GAS FIREPLACE. LAUNDRY ROOM IS CONVENIENTLY LOCATED ON MAIN FLOOR. THE UPPER LEVEL HAS MASTER BEDROOM SUITE W/ LARGE WALK-IN CLOSET. MASTER BATH HAS DOUBLE SINK VANITY AND TUB. 3 ADDITIONAL SPACIOUS BEDROOMS SHARE A HALL BATH. THE FINISHED LOWER LEVEL HAS A HUGE REC ROOM.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1309 Weidmann Estates Court have any available units?
1309 Weidmann Estates Court has a unit available for $2,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1309 Weidmann Estates Court have?
Some of 1309 Weidmann Estates Court's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1309 Weidmann Estates Court currently offering any rent specials?
1309 Weidmann Estates Court is not currently offering any rent specials.
Is 1309 Weidmann Estates Court pet-friendly?
No, 1309 Weidmann Estates Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in St. Louis County.
Does 1309 Weidmann Estates Court offer parking?
Yes, 1309 Weidmann Estates Court offers parking.
Does 1309 Weidmann Estates Court have units with washers and dryers?
No, 1309 Weidmann Estates Court does not offer units with in unit laundry.
Does 1309 Weidmann Estates Court have a pool?
No, 1309 Weidmann Estates Court does not have a pool.
Does 1309 Weidmann Estates Court have accessible units?
No, 1309 Weidmann Estates Court does not have accessible units.
Does 1309 Weidmann Estates Court have units with dishwashers?
Yes, 1309 Weidmann Estates Court has units with dishwashers.
Does 1309 Weidmann Estates Court have units with air conditioning?
No, 1309 Weidmann Estates Court does not have units with air conditioning.
Interested in 1309 Weidmann Estates Court?
Add a Message
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Stanford Place Apartments
9305 Manchester Rd
Rock Hill, MO 63119
Hunter's Ridge Apartments
5625 Hunters Valley Ct
Oakville, MO 63129
Oak Forest Apartments II
10902 Oak Forest Parkway Drive
St. Louis County, MO 63146
Oak Forest Apartments I
10900 Oak Forest Parkway Dr
St. Louis, MO 63146
Bel-Aire Apts
8326 Delcrest Dr
University City, MO 63124
White Bluff Apartments
7864 Big Bend Boulevard
Webster Groves, MO 63119
Tuscany Village
2537 El Paulo Ct
Oakville, MO 63129
Altair at the Heights
1325 Boland Place
Richmond Heights, MO 63117

Apartments For Rent in Nearby Cities

St. Louis, MOO'Fallon, MOChesterfield, MOFlorissant, MOMaryland Heights, MOUniversity City, MOSt. Peters, MOBallwin, MOOakville, MOClayton, MOO'Fallon, ILCreve Coeur, MO
Webster Groves, MOBelleville, ILSwansea, ILManchester, MOGranite City, ILMehlville, MOByrnes Mill, MOWildwood, MOEllisville, MOWeldon Spring, MOCottleville, MOAlton, IL
Wood River, ILEast Alton, ILConcord, MOSpanish Lake, MODes Peres, MOValley Park, MOOld Jamestown, MOAffton, MOHazelwood, MOSt. Ann, MOGlasgow Village, MORichmond Heights, MO

Apartments Near Colleges

Southwestern Illinois CollegeFontbonne University
Harris-Stowe State UniversityRanken Technical College
St. Louis College of Pharmacy
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity