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Wayne County, MI
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47755 ORMSKIRK Drive
Last updated July 11 2020 at 4:17 PM

47755 ORMSKIRK Drive

47755 Ormskirk Dr · (734) 812-8735
COVID-19 Update
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Location

47755 Ormskirk Dr, Wayne County, MI 48188

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,600

2 Bed · 3 Bath · 1660 sqft

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Amenities

in unit laundry
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
microwave
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
garage
PLEASE ALLOW 4 HOUR NOTICE TO SHOW AS HOME IS TENANT OCCUPIED. WELCOME TO THIS BEAUTIFULLY UPDATED 2-STORY CONDO THAT'S BEEN FRESHLY PAINTED THROUGHOUT, CARPETS CLEANED, BEAUTIFUL HARDWOOD FLOORS IN THE KITCHEN AND FOYER, THE LARGE OPEN KITCHEN INCLUDES ALL STAINLESS STEEL APPLIANCES, ALONG WITH 3 CUSTOM SNACK BAR STOOLS, 1ST FLOOR LAUNDRY WITH WASHER AND DRYER, GAS FIREPLACE IN LIVING ROOM, LARGE MASTER BEDROOM OFFERS A HUGE WALK-IN CLOSET, AND A 1 CAR ATTACHED GARAGE. PLEASE USE RENTAL APPLICATION IN DOCUMENTS ALONG WITH A FULL CREDIT REPORT WHICH INCLUDES SCORES AND HISTORY, MOST RECENT PAY STUBS (2-4) AND A CURRENT BANK STATEMENT AS VERIFICATION OF INCOME, MINIMUM 600+ CREDIT SCORE, 1ST MONTHS RENT, PLUS 1.5 MONTHS RENT FOR THE SECURITY DEPOSIT, ALONG WITH A $50 APPLICATION FEE, AND $250 NON-REFUNDABLE CLEANING FEE DUE AT LEASE SIGNING (TOTAL OF $4,300.00). SORRY NO PETS OR SMOKING ALLOWED.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 47755 ORMSKIRK Drive have any available units?
47755 ORMSKIRK Drive has a unit available for $1,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 47755 ORMSKIRK Drive have?
Some of 47755 ORMSKIRK Drive's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 47755 ORMSKIRK Drive currently offering any rent specials?
47755 ORMSKIRK Drive is not currently offering any rent specials.
Is 47755 ORMSKIRK Drive pet-friendly?
No, 47755 ORMSKIRK Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Wayne County.
Does 47755 ORMSKIRK Drive offer parking?
Yes, 47755 ORMSKIRK Drive offers parking.
Does 47755 ORMSKIRK Drive have units with washers and dryers?
Yes, 47755 ORMSKIRK Drive offers units with in unit laundry.
Does 47755 ORMSKIRK Drive have a pool?
Yes, 47755 ORMSKIRK Drive has a pool.
Does 47755 ORMSKIRK Drive have accessible units?
No, 47755 ORMSKIRK Drive does not have accessible units.
Does 47755 ORMSKIRK Drive have units with dishwashers?
Yes, 47755 ORMSKIRK Drive has units with dishwashers.
Does 47755 ORMSKIRK Drive have units with air conditioning?
No, 47755 ORMSKIRK Drive does not have units with air conditioning.
Interested in 47755 ORMSKIRK Drive?
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