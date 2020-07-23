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269 S Village Way
Last updated July 9 2020 at 9:48 PM

269 S Village Way

269 S Village Way · (734) 459-9898
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

269 S Village Way, Wayne County, MI 48188

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 24 · Avail. now

$2,000

2 Bed · 3 Bath · 2188 sqft

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Amenities

in unit laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
garage
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
IMPRESSIVE 2 STORY EXECUTIVE STYLE FULL BRICK CONDO SURROUNDED BY TREES WITH BEAUTIFUL VIEWS OUT EVERY WINDOW, UPGRADES THRU-OUT, GOURMET KITCHEN W/GRANITE COUNTERS, STAINLESS STEEL APPLIANCES, HARDWOOD FLOORS ON MAIN LEVEL, LIVING ROOM W/CROWN MOLDING, FIREPLACE, 1ST FLOOR LIBRARY, COULD BE A 3RD BEDROOM, LUXURY MASTER SUITE W/FIREPLACE, CORIAN COUNTERS AND JETTED TUB, TRAY CEILING & HUGE WIC, LOFT W/CLOSET, 1ST FLOOR LAUNDRY, FULL BASEMENT. ASSOCIATION FEES INCLUDED IN RENT. CREDIT REPORT WITH MINIMUM SCORE OF 680, COPY OF DRIVERS LICENSE, PROOF OF INCOME, 1.5 MO SECURITY DEPOSIT, 1ST MO RENT, NO SMOKING OR PETS - NO EXCEPTIONS. BROKER OWNED. EASY TO SHOW.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 269 S Village Way have any available units?
269 S Village Way has a unit available for $2,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 269 S Village Way have?
Some of 269 S Village Way's amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 269 S Village Way currently offering any rent specials?
269 S Village Way is not currently offering any rent specials.
Is 269 S Village Way pet-friendly?
Yes, 269 S Village Way is pet friendly.
Does 269 S Village Way offer parking?
Yes, 269 S Village Way offers parking.
Does 269 S Village Way have units with washers and dryers?
Yes, 269 S Village Way offers units with in unit laundry.
Does 269 S Village Way have a pool?
No, 269 S Village Way does not have a pool.
Does 269 S Village Way have accessible units?
No, 269 S Village Way does not have accessible units.
Does 269 S Village Way have units with dishwashers?
Yes, 269 S Village Way has units with dishwashers.
Does 269 S Village Way have units with air conditioning?
No, 269 S Village Way does not have units with air conditioning.
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