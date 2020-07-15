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6775 Stonehedge Ct
Last updated July 15 2020 at 6:57 PM

6775 Stonehedge Ct

6775 Stonehedge Ct · (248) 284-6990
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Location

6775 Stonehedge Ct, Oakland County, MI 48322

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit 6775 Stonehedge Ct · Avail. Aug 10

$1,850

3 Bed · 2 Bath · 1546 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
Unit Amenities
air conditioning
bathtub
dishwasher
fireplace
garbage disposal
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
clubhouse
on-site laundry
parking
pool
garage
tennis court
6775 Stonehedge Ct Available 08/10/20 COMING SOON -- Beautiful West Bloomfield Condo for Lease! - LIVING ROOM IS COMPLETE W/HIGH VAULTED CEILINGS, GAS FIREPLACE & RECESSED LIGHTING. KITCHEN FEATURES OAK CABINETS, GRANITE COUNTER TOPS, STAINLESS STEEL APPLIANCES & SLIDING GLASS DOORWALL TO OUTDOOR PATIO. UPPER LEVEL MASTER IS COMPLETE WITH AN ATTACHED BATH W/DUAL SINK VANITY, CERAMIC TILE FLOORING, SOAKING BATHTUB & WALK-IN SHOWER. ADDITIONAL FEATURES/UPDATES INCLUDE, DINING AREA W/BAY WINDOW, ENTRY LEVEL LAUNDRY ROOM, OPEN STAIRWAY TO UPPER LEVEL, HARDWOOD FLOORING THROUGHOUT BOTH LEVELS, FINISHED BASEMENT W/WOOD PANELED WALLS, 1-CAR ATTACHED GARAGE, COMMUNITY SWIMMING POOL, TENNIS COURTS & PRIVATE CLUB HOUSE. MINIMUM 1 YEAR LEASE, SMALL PETS ONLY!

(RLNE4643326)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6775 Stonehedge Ct have any available units?
6775 Stonehedge Ct has a unit available for $1,850 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 6775 Stonehedge Ct have?
Some of 6775 Stonehedge Ct's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6775 Stonehedge Ct currently offering any rent specials?
6775 Stonehedge Ct is not currently offering any rent specials.
Is 6775 Stonehedge Ct pet-friendly?
Yes, 6775 Stonehedge Ct is pet friendly.
Does 6775 Stonehedge Ct offer parking?
Yes, 6775 Stonehedge Ct offers parking.
Does 6775 Stonehedge Ct have units with washers and dryers?
Yes, 6775 Stonehedge Ct offers units with in unit laundry.
Does 6775 Stonehedge Ct have a pool?
Yes, 6775 Stonehedge Ct has a pool.
Does 6775 Stonehedge Ct have accessible units?
No, 6775 Stonehedge Ct does not have accessible units.
Does 6775 Stonehedge Ct have units with dishwashers?
Yes, 6775 Stonehedge Ct has units with dishwashers.
Does 6775 Stonehedge Ct have units with air conditioning?
Yes, 6775 Stonehedge Ct has units with air conditioning.
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