Amenities
6775 Stonehedge Ct Available 08/10/20 COMING SOON -- Beautiful West Bloomfield Condo for Lease! - LIVING ROOM IS COMPLETE W/HIGH VAULTED CEILINGS, GAS FIREPLACE & RECESSED LIGHTING. KITCHEN FEATURES OAK CABINETS, GRANITE COUNTER TOPS, STAINLESS STEEL APPLIANCES & SLIDING GLASS DOORWALL TO OUTDOOR PATIO. UPPER LEVEL MASTER IS COMPLETE WITH AN ATTACHED BATH W/DUAL SINK VANITY, CERAMIC TILE FLOORING, SOAKING BATHTUB & WALK-IN SHOWER. ADDITIONAL FEATURES/UPDATES INCLUDE, DINING AREA W/BAY WINDOW, ENTRY LEVEL LAUNDRY ROOM, OPEN STAIRWAY TO UPPER LEVEL, HARDWOOD FLOORING THROUGHOUT BOTH LEVELS, FINISHED BASEMENT W/WOOD PANELED WALLS, 1-CAR ATTACHED GARAGE, COMMUNITY SWIMMING POOL, TENNIS COURTS & PRIVATE CLUB HOUSE. MINIMUM 1 YEAR LEASE, SMALL PETS ONLY!
(RLNE4643326)