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901 S HIGHLAND Street
Last updated June 19 2020 at 7:12 AM

901 S HIGHLAND Street

901 S Highland St · (313) 277-7777
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Location

901 S Highland St, Dearborn, MI 48124
Dearborn Hills

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$4,500

4 Bed · 4 Bath · 3347 sqft

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Amenities

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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions

Does 901 S HIGHLAND Street have any available units?
901 S HIGHLAND Street has a unit available for $4,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Dearborn, MI?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Dearborn Rent Report.
What amenities does 901 S HIGHLAND Street have?
Some of 901 S HIGHLAND Street's amenities include new construction, garage, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 901 S HIGHLAND Street currently offering any rent specials?
901 S HIGHLAND Street is not currently offering any rent specials.
Is 901 S HIGHLAND Street pet-friendly?
No, 901 S HIGHLAND Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dearborn.
Does 901 S HIGHLAND Street offer parking?
Yes, 901 S HIGHLAND Street offers parking.
Does 901 S HIGHLAND Street have units with washers and dryers?
No, 901 S HIGHLAND Street does not offer units with in unit laundry.
Does 901 S HIGHLAND Street have a pool?
No, 901 S HIGHLAND Street does not have a pool.
Does 901 S HIGHLAND Street have accessible units?
No, 901 S HIGHLAND Street does not have accessible units.
Does 901 S HIGHLAND Street have units with dishwashers?
No, 901 S HIGHLAND Street does not have units with dishwashers.

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