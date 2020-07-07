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Marlton, MD
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12112 NORTHWOOD DRIVE
Last updated April 24 2020 at 8:35 AM

12112 NORTHWOOD DRIVE

12112 Northwood Drive · No Longer Available
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Location

12112 Northwood Drive, Marlton, MD 20772

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
carport
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
carport
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12112 NORTHWOOD DRIVE have any available units?
12112 NORTHWOOD DRIVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Marlton, MD.
What amenities does 12112 NORTHWOOD DRIVE have?
Some of 12112 NORTHWOOD DRIVE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12112 NORTHWOOD DRIVE currently offering any rent specials?
12112 NORTHWOOD DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 12112 NORTHWOOD DRIVE pet-friendly?
No, 12112 NORTHWOOD DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Marlton.
Does 12112 NORTHWOOD DRIVE offer parking?
Yes, 12112 NORTHWOOD DRIVE offers parking.
Does 12112 NORTHWOOD DRIVE have units with washers and dryers?
Yes, 12112 NORTHWOOD DRIVE offers units with in unit laundry.
Does 12112 NORTHWOOD DRIVE have a pool?
No, 12112 NORTHWOOD DRIVE does not have a pool.
Does 12112 NORTHWOOD DRIVE have accessible units?
No, 12112 NORTHWOOD DRIVE does not have accessible units.
Does 12112 NORTHWOOD DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 12112 NORTHWOOD DRIVE has units with dishwashers.
Does 12112 NORTHWOOD DRIVE have units with air conditioning?
No, 12112 NORTHWOOD DRIVE does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 1 space/unit.
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