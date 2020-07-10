All apartments in Lawrence
Find more places like 12081 PEBBLEBROOKE Court.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Lawrence, IN
/
12081 PEBBLEBROOKE Court
Last updated June 1 2020 at 9:22 PM

12081 PEBBLEBROOKE Court

12081 Pebblebrook Court · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Lawrence
See all
Dog Friendly Apartments
See all
2 Bedrooms
See all
Apartments with Parking
See all
Pet Friendly Places
See all

Location

12081 Pebblebrook Court, Lawrence, IN 46236
Pebblebrooke At Geist

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
oven
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
MOVE RIGHT IN TO THIS IMMACULATE & NEWLY REMODELED RANCH IN PEBBLEBROOKE AT GEIST! THIS 3BR/2 FULL BATH FEATURING AN OPEN AND SPACIOUS CIRCULAR FLOORPLAN AND HIGH CEILINGS THROUGHOUT! HUGE GREAT ROOM WITH BRICK FIREPLACE. UPDATED KITCHEN WITH WHITE CABINETS, GRANITE COUNTERTOPS, ALL NEW STAINLESS KITCHEN APPLIANCES INCLUDED! MBR SUITE WITH HUGE WALK IN CLOSET! FRESHLY PAINTED! ALL NEW LUXURY VINYL HARDWOOD FLOORING THROUGHOUT! NEW WINDOWS & PATIO DOOR! ALL NEUTRAL DECOR! SITUATED ON A PRIVATE CUL-DE-SAC. BEAUTIFULLY LANDSCAPED! ENJOY THE BACKYARD WITH HUGE DECK OVERLOOKING POND! CONVENIENTLY LOCATED TO SHOPPING, GEIST! WASHER & DRYER INCLUDED! FINISHED 2 CAR GARAGE! LONG TERM LEASE AVAILABLE!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12081 PEBBLEBROOKE Court have any available units?
12081 PEBBLEBROOKE Court doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Lawrence, IN.
What amenities does 12081 PEBBLEBROOKE Court have?
Some of 12081 PEBBLEBROOKE Court's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12081 PEBBLEBROOKE Court currently offering any rent specials?
12081 PEBBLEBROOKE Court is not currently offering any rent specials.
Is 12081 PEBBLEBROOKE Court pet-friendly?
No, 12081 PEBBLEBROOKE Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Lawrence.
Does 12081 PEBBLEBROOKE Court offer parking?
Yes, 12081 PEBBLEBROOKE Court offers parking.
Does 12081 PEBBLEBROOKE Court have units with washers and dryers?
Yes, 12081 PEBBLEBROOKE Court offers units with in unit laundry.
Does 12081 PEBBLEBROOKE Court have a pool?
No, 12081 PEBBLEBROOKE Court does not have a pool.
Does 12081 PEBBLEBROOKE Court have accessible units?
No, 12081 PEBBLEBROOKE Court does not have accessible units.
Does 12081 PEBBLEBROOKE Court have units with dishwashers?
Yes, 12081 PEBBLEBROOKE Court has units with dishwashers.
Does 12081 PEBBLEBROOKE Court have units with air conditioning?
No, 12081 PEBBLEBROOKE Court does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
Helpful Articles
When is the Best Time to Rent an Apartment?
Differences Between Studio and Efficiency Apartments
Rent vs Buy: Advantages of Renting a Home as a Family
Need a Roommate Agreement? (Template)
5 Things You Should Know About Seasonality in Apartment Renting
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

The M Club
7007 Courthouse Dr
Lawrence, IN 46226
Pangea Vineyards
10101 Montery Rd
Lawrence, IN 46235
Harrison Place
5812 Beatle Dr
Lawrence, IN 46216
Lenox
5421 Calder Way
Lawrence, IN 46226
Shadeland Terrace
4620 Englewood Dr
Lawrence, IN 46226

Similar Pages

Lawrence 1 BedroomsLawrence 2 Bedrooms
Lawrence Apartments with BalconyLawrence Apartments with Parking
Lawrence Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Indianapolis, INCarmel, INGreenwood, INFishers, INNoblesville, INMuncie, INColumbus, INPlainfield, INBrownsburg, INWestfield, INShelbyville, IN
Zionsville, INSpeedway, INAnderson, INAvon, INKokomo, INGreenfield, INNew Castle, INMarion, INBeech Grove, INMartinsville, IN
Danville, INLebanon, INCumberland, INTipton, INPendleton, INBargersville, INWhitestown, INGreensburg, INPittsboro, INFranklin, IN

Apartments Near Colleges

University of IndianapolisIndiana University-Kokomo
Marian UniversityIndiana Wesleyan University-Marion
Indiana University-Purdue University-Indianapolis