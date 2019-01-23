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Yorkville, IL
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409 Twinleaf Trail
Last updated June 10 2020 at 6:15 AM

409 Twinleaf Trail

409 Twinleaf Trl · (630) 753-1333
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Location

409 Twinleaf Trl, Yorkville, IL 60560

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$1,850

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3 Bed · 3 Bath · 1936 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
AVAILABLE IMMEDIATELY*3 BEDROOM PLUS LARGE LOFT*QUALIFIED APPLICANTS MUST PROVIDE CURRENT CREDIT REPORT SHOWING MINIMUM SCORE OF 675+ FOR ALL ADULTS 18 AND OVER, CLEAN BACKGROUND CHECK*NON-SMOKING HOME*LOOKING FOR LONG TERM LEASE*1 MONTHS SECURITY DEPOSIT PLUS 1ST & LAST MONTHS RENT DUE AT LEASE SIGNING*9FT CEILINGS ON 1ST FLOOR*SUNNY EAT-IN KITCHEN W/UPGRADED 42" CABINETS, CENTER ISLAND, NEWER APPLS AND OPEN TO FAMILY RM*SLIDING DOOR TO LG BACKYARD AND PRIVATE 14 X 14 CONCRETE PATIO*1ST FLR DEN*MASTER SUITE W/PRIVATE BATH-RAISED DBL SINK VANITY, HUGE WALK-IN CLOSET*SPACIOUS LOFT*FRONT PORCH*FULL BASEMENT*IMMACULATE AND BEAUTIFUL LANDSCAPING*2ND YEAR RENT $1925 .

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 409 Twinleaf Trail have any available units?
409 Twinleaf Trail has a unit available for $1,850 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 409 Twinleaf Trail have?
Some of 409 Twinleaf Trail's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 409 Twinleaf Trail currently offering any rent specials?
409 Twinleaf Trail isn't currently offering any rent specials.
Is 409 Twinleaf Trail pet-friendly?
No, 409 Twinleaf Trail is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Yorkville.
Does 409 Twinleaf Trail offer parking?
Yes, 409 Twinleaf Trail does offer parking.
Does 409 Twinleaf Trail have units with washers and dryers?
Yes, 409 Twinleaf Trail offers units with in unit laundry.
Does 409 Twinleaf Trail have a pool?
No, 409 Twinleaf Trail does not have a pool.
Does 409 Twinleaf Trail have accessible units?
No, 409 Twinleaf Trail does not have accessible units.
Does 409 Twinleaf Trail have units with dishwashers?
Yes, 409 Twinleaf Trail has units with dishwashers.
Does 409 Twinleaf Trail have units with air conditioning?
No, 409 Twinleaf Trail does not have units with air conditioning.
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