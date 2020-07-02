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42 East 58th Street
Last updated July 2 2020 at 4:17 PM

42 East 58th Street

42 East 58th Street · (800) 795-1010
COVID-19 Update
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Location

42 East 58th Street, Westmont, IL 60559

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 3S · Avail. now

$1,400

2 Bed · 1 Bath · 1000 sqft

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Amenities

patio / balcony
parking
recently renovated
refrigerator
Unit Amenities
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 42 East 58th Street have any available units?
42 East 58th Street has a unit available for $1,400 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 42 East 58th Street have?
Some of 42 East 58th Street's amenities include patio / balcony, parking, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 42 East 58th Street currently offering any rent specials?
42 East 58th Street is not currently offering any rent specials.
Is 42 East 58th Street pet-friendly?
No, 42 East 58th Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Westmont.
Does 42 East 58th Street offer parking?
Yes, 42 East 58th Street offers parking.
Does 42 East 58th Street have units with washers and dryers?
No, 42 East 58th Street does not offer units with in unit laundry.
Does 42 East 58th Street have a pool?
No, 42 East 58th Street does not have a pool.
Does 42 East 58th Street have accessible units?
No, 42 East 58th Street does not have accessible units.
Does 42 East 58th Street have units with dishwashers?
No, 42 East 58th Street does not have units with dishwashers.
Does 42 East 58th Street have units with air conditioning?
No, 42 East 58th Street does not have units with air conditioning.
Interested in 42 East 58th Street?
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