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417 North Cass Avenue
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417 North Cass Avenue

417 North Cass Avenue · (630) 710-7102
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Location

417 North Cass Avenue, Westmont, IL 60559

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 3B · Avail. now

$2,350

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2 Bed · 2 Bath · 1770 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
pool
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
elevator
parking
pool
bbq/grill
garage
FABULOUS 1770 SQ FT CONDO LOCATED ON 3RD FLOOR OF INTIMATE 12 UNIT BUILDING! INTERIOR PAINTED IN 2016! NEWER CARPETS IN BEDROOMS! NEWER BLINDS IN LIVING ROOM, BOTH BEDROOMS, AND DEN! BEAUTIFUL KITCHEN W/ TOP QUALITY CABINETRY, GRANITE TOPS, AND SS APPLIANCES! SPACIOUS BEDROOM SIZE! BEDROOMS W/ DOUBLE 2 PANEL DOOR CLOSETS. DEN WITH FRENCH DOORS. BATHROOMS W/ GRANITE COUNTERTOP AND WHIRLPOOL TUB! 2016 WASHER AND DRYER! PRIVATE BALCONY! UNIQUE CUSTOMIZE ROOFTOP SUNDECK/CLUB ROOM WITH KITCHEN AND ENTERTAINMENT AREA! CLOSE TO METRA AND UPTOWN WESTMONT, 2 HEATED PARKING SPACE NO. 13 & 14. TENANT IS TO PAY $150 MOVE-IN FEE AND $250 MOVE-OUT FEE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 417 North Cass Avenue have any available units?
417 North Cass Avenue has a unit available for $2,350 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 417 North Cass Avenue have?
Some of 417 North Cass Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 417 North Cass Avenue currently offering any rent specials?
417 North Cass Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 417 North Cass Avenue pet-friendly?
No, 417 North Cass Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Westmont.
Does 417 North Cass Avenue offer parking?
Yes, 417 North Cass Avenue does offer parking.
Does 417 North Cass Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 417 North Cass Avenue offers units with in unit laundry.
Does 417 North Cass Avenue have a pool?
Yes, 417 North Cass Avenue has a pool.
Does 417 North Cass Avenue have accessible units?
No, 417 North Cass Avenue does not have accessible units.
Does 417 North Cass Avenue have units with dishwashers?
Yes, 417 North Cass Avenue has units with dishwashers.
Does 417 North Cass Avenue have units with air conditioning?
No, 417 North Cass Avenue does not have units with air conditioning.
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