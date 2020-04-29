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52 VENETO Court
Last updated April 29 2020 at 10:16 PM

52 VENETO Court

52 Veneto Ct · (630) 283-2111
COVID-19 Update
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Location

52 Veneto Ct, Streamwood, IL 60107

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$1,950

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3 Bed · 3 Bath · 1777 sqft

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Amenities

in unit laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
walk in closets
Unit Amenities
bathtub
ceiling fan
dishwasher
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
gym
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 52 VENETO Court have any available units?
52 VENETO Court has a unit available for $1,950 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 52 VENETO Court have?
Some of 52 VENETO Court's amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 52 VENETO Court currently offering any rent specials?
52 VENETO Court isn't currently offering any rent specials.
Is 52 VENETO Court pet-friendly?
No, 52 VENETO Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Streamwood.
Does 52 VENETO Court offer parking?
Yes, 52 VENETO Court does offer parking.
Does 52 VENETO Court have units with washers and dryers?
Yes, 52 VENETO Court offers units with in unit laundry.
Does 52 VENETO Court have a pool?
No, 52 VENETO Court does not have a pool.
Does 52 VENETO Court have accessible units?
No, 52 VENETO Court does not have accessible units.
Does 52 VENETO Court have units with dishwashers?
Yes, 52 VENETO Court has units with dishwashers.
Does 52 VENETO Court have units with air conditioning?
No, 52 VENETO Court does not have units with air conditioning.
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