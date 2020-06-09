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730 East Irving Park Road
Last updated June 10 2020 at 7:54 AM

730 East Irving Park Road

730 E Irving Park Rd · (708) 997-0164
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730 E Irving Park Rd, Roselle, IL 60172

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
new construction
garage
stainless steel
Unit Amenities
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 730 East Irving Park Road have any available units?
730 East Irving Park Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Roselle, IL.
What amenities does 730 East Irving Park Road have?
Some of 730 East Irving Park Road's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 730 East Irving Park Road currently offering any rent specials?
730 East Irving Park Road isn't currently offering any rent specials.
Is 730 East Irving Park Road pet-friendly?
No, 730 East Irving Park Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Roselle.
Does 730 East Irving Park Road offer parking?
Yes, 730 East Irving Park Road does offer parking.
Does 730 East Irving Park Road have units with washers and dryers?
Yes, 730 East Irving Park Road offers units with in unit laundry.
Does 730 East Irving Park Road have a pool?
No, 730 East Irving Park Road does not have a pool.
Does 730 East Irving Park Road have accessible units?
No, 730 East Irving Park Road does not have accessible units.
Does 730 East Irving Park Road have units with dishwashers?
Yes, 730 East Irving Park Road has units with dishwashers.
Does 730 East Irving Park Road have units with air conditioning?
No, 730 East Irving Park Road does not have units with air conditioning.
Have a question for 730 East Irving Park Road?
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