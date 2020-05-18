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Long Grove, IL
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6729 Estate Lane
Last updated May 18 2020 at 6:26 PM

6729 Estate Lane

6729 Estate Lane · (847) 398-3900
COVID-19 Update
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Location

6729 Estate Lane, Long Grove, IL 60047
Indian Creek Estates

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$4,000

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4 Bed · 4 Bath · 2636 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6729 Estate Lane have any available units?
6729 Estate Lane has a unit available for $4,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 6729 Estate Lane have?
Some of 6729 Estate Lane's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6729 Estate Lane currently offering any rent specials?
6729 Estate Lane isn't currently offering any rent specials.
Is 6729 Estate Lane pet-friendly?
No, 6729 Estate Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Long Grove.
Does 6729 Estate Lane offer parking?
Yes, 6729 Estate Lane does offer parking.
Does 6729 Estate Lane have units with washers and dryers?
Yes, 6729 Estate Lane offers units with in unit laundry.
Does 6729 Estate Lane have a pool?
Yes, 6729 Estate Lane has a pool.
Does 6729 Estate Lane have accessible units?
No, 6729 Estate Lane does not have accessible units.
Does 6729 Estate Lane have units with dishwashers?
Yes, 6729 Estate Lane has units with dishwashers.
Does 6729 Estate Lane have units with air conditioning?
Yes, 6729 Estate Lane has units with air conditioning.
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