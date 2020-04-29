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Hoffman Estates, IL
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1446 SAPPHIRE Drive
Last updated June 3 2020 at 6:30 PM

1446 SAPPHIRE Drive

1446 West Sapphire Drive · (630) 283-2111
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Location

1446 West Sapphire Drive, Hoffman Estates, IL 60192
Castle Ford

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,195

Click to see floorplan

3 Bed · 3 Bath · 1600 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
stainless steel
ceiling fan
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
in unit laundry
oven
patio / balcony
refrigerator
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Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1446 SAPPHIRE Drive have any available units?
1446 SAPPHIRE Drive has a unit available for $2,195 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Hoffman Estates, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Hoffman Estates Rent Report.
What amenities does 1446 SAPPHIRE Drive have?
Some of 1446 SAPPHIRE Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1446 SAPPHIRE Drive currently offering any rent specials?
1446 SAPPHIRE Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 1446 SAPPHIRE Drive pet-friendly?
No, 1446 SAPPHIRE Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Hoffman Estates.
Does 1446 SAPPHIRE Drive offer parking?
Yes, 1446 SAPPHIRE Drive does offer parking.
Does 1446 SAPPHIRE Drive have units with washers and dryers?
Yes, 1446 SAPPHIRE Drive offers units with in unit laundry.
Does 1446 SAPPHIRE Drive have a pool?
No, 1446 SAPPHIRE Drive does not have a pool.
Does 1446 SAPPHIRE Drive have accessible units?
No, 1446 SAPPHIRE Drive does not have accessible units.
Does 1446 SAPPHIRE Drive have units with dishwashers?
Yes, 1446 SAPPHIRE Drive has units with dishwashers.
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