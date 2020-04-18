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Glenwood, IL
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447 East 192nd Street
Last updated April 18 2020 at 8:13 PM

447 East 192nd Street

447 192nd Street · (708) 359-8435
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Location

447 192nd Street, Glenwood, IL 60425

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 1E · Avail. now

$1,250

Click to see floorplan

2 Bed · 1 Bath · 900 sqft

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Amenities

granite counters
parking
recently renovated
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Unit Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 12 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 447 East 192nd Street have any available units?
447 East 192nd Street has a unit available for $1,250 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 447 East 192nd Street have?
Some of 447 East 192nd Street's amenities include granite counters, parking, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 447 East 192nd Street currently offering any rent specials?
447 East 192nd Street isn't currently offering any rent specials.
Is 447 East 192nd Street pet-friendly?
No, 447 East 192nd Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Glenwood.
Does 447 East 192nd Street offer parking?
Yes, 447 East 192nd Street does offer parking.
Does 447 East 192nd Street have units with washers and dryers?
No, 447 East 192nd Street does not offer units with in unit laundry.
Does 447 East 192nd Street have a pool?
No, 447 East 192nd Street does not have a pool.
Does 447 East 192nd Street have accessible units?
No, 447 East 192nd Street does not have accessible units.
Does 447 East 192nd Street have units with dishwashers?
No, 447 East 192nd Street does not have units with dishwashers.
Does 447 East 192nd Street have units with air conditioning?
No, 447 East 192nd Street does not have units with air conditioning.
Have a question for 447 East 192nd Street?
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