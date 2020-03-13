All apartments in Downers Grove
Find more places like 4509 Pershing Avenue.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Downers Grove, IL
/
4509 Pershing Avenue
Last updated June 14 2020 at 3:52 AM

4509 Pershing Avenue

4509 Pershing Avenue · (630) 363-0054
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Downers Grove
See all
2 Bedrooms
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Pool
See all

Location

4509 Pershing Avenue, Downers Grove, IL 60515

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,600

Click to see floorplan

3 Bed · 3 Bath · 1011 sqft

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
microwave
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
bocce court
gym
parking
garage
LOCATED IN THE VERY POPULAR NORTHSIDE OF DOWNERS GROVE! CURRENT PICTURES DO NOT SHOW UPDATES IN PROCESS INCLUDING: ALL NEW APPLIANCES, FRESH PAINT, COMPLETE BASEMENT REHAB OF BATHROOM AND SHOWER, WALK-IN-CLOSET, BEDROOM & COMMON SPACE! BASEMENT BEDROOM CAN BE USED AS A MASTER SUITE OR FOR VALUABLE TEEN SPACE AND/OR SLEEPOVERS! LANDLORD IS HOPING TO FIND QUALITY LONGTERM TENANT THAT WILL PROPERLY CARE FOR THIS PROPERTY THIS RANCH HAS A FULL BASEMENT, A/C, GARAGE SPACE, HARDWOOD FLOORS THROUGHOUT, SEPARATE DINING ROOM AND LIVING ROOM, BACKYARD, ***PLEASE NOTE THE 2 CAR GARAGE OFFERS THE TENANT ONE SPACE INCLUDED IN RENT AND WITH PLENTY OF EXTERIOR SPACES*** THE RANCH HOME IS CLOSE TO PARKS, GOLF COURSE, PARK DISTRICT FITNESS CENTER (WITH FITNESS, ADULT AND CHILDREN ACTIVITIES) WALKING PATHS, AND MUCH MORE! MINUTES AWAY FROM INTERSTATE, SCHOOL AND A GOOD WALK TO TRAIN & SCHOOLS! PLEASE NO PETS & NO SMOKING ANY TYPE OF TOBACCO, VAPE, MARIJUANA, ETC., IT IS A WONDERFUL RANCH PROPERTY IN A GREAT LOCATION FOR THE PRICE!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4509 Pershing Avenue have any available units?
4509 Pershing Avenue has a unit available for $2,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 4509 Pershing Avenue have?
Some of 4509 Pershing Avenue's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4509 Pershing Avenue currently offering any rent specials?
4509 Pershing Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 4509 Pershing Avenue pet-friendly?
No, 4509 Pershing Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Downers Grove.
Does 4509 Pershing Avenue offer parking?
Yes, 4509 Pershing Avenue does offer parking.
Does 4509 Pershing Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 4509 Pershing Avenue offers units with in unit laundry.
Does 4509 Pershing Avenue have a pool?
No, 4509 Pershing Avenue does not have a pool.
Does 4509 Pershing Avenue have accessible units?
No, 4509 Pershing Avenue does not have accessible units.
Does 4509 Pershing Avenue have units with dishwashers?
Yes, 4509 Pershing Avenue has units with dishwashers.
Does 4509 Pershing Avenue have units with air conditioning?
Yes, 4509 Pershing Avenue has units with air conditioning.
Have a question for 4509 Pershing Avenue?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Bristol Club
5700 Walnut Ave
Downers Grove, IL 60516
Maple and Main
1010 Maple Ave
Downers Grove, IL 60515
Prentiss Creek
2110 Prentiss Dr
Downers Grove, IL 60516
ReNew Downers Grove
2845 Easton St
Downers Grove, IL 60515

Similar Pages

Downers Grove 1 BedroomsDowners Grove 2 Bedrooms
Downers Grove Dog Friendly ApartmentsDowners Grove Pet Friendly Places
Downers Grove Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Chicago, ILNaperville, ILAurora, ILEvanston, ILArlington Heights, ILSchaumburg, ILWheaton, ILLombard, ILMount Prospect, ILOak Park, ILJoliet, IL
Des Plaines, ILPalatine, ILBolingbrook, ILElgin, ILGlenview, ILElmhurst, ILSt. Charles, ILWoodridge, ILOrland Park, ILGlendale Heights, ILBuffalo Grove, IL
Carol Stream, ILRomeoville, ILPark Ridge, ILLisle, ILNorthbrook, ILElk Grove Village, ILBloomingdale, ILSkokie, ILOswego, ILBerwyn, IL

Apartments Near Colleges

City Colleges of Chicago-Malcolm X CollegeChicago State University
Roosevelt UniversityUniversity of Chicago
City Colleges of Chicago-Kennedy-King College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity