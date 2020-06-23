All apartments in DeKalb
Find more places like 3411 Baraboo Lane.
How many bedrooms do you need?
Home
/
DeKalb, IL
/
3411 Baraboo Lane
Last updated July 12 2020 at 1:00 AM

3411 Baraboo Lane

3411 Baraboo Lane · (815) 751-4171
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
DeKalb
See all
Apartments with Balcony
See all
Apartments with Parking
See all
2 Bedrooms
See all
Pet Friendly Places
See all

Location

3411 Baraboo Lane, DeKalb, IL 60115
Rivermist

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$2,500

4 Bed · 3 Bath · 2850 sqft

Report This Listing

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
fireplace
hardwood floors
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
GORGEOUS HOME ON A PRIEMIUM POND LOT! THIS CUSTOM BUILT HOME IS FANTASTIC! KITCHEN FEATURES 42 INCH BIRCH CABINETS, STAINLESS STEEL APPLIANCES, QUARTZ COUNTER TOPS, AND HARDWOOD FLOORS. FORMAL DINING ROOM - LARGE GREAT ROOM WITH WOOD BURN FIREPLACE! LUXURIOUS MASTER SUITE WITH PRIVATE FULL BATH... DUAL VANITIES, SEPARATE TUB AND SHOWER, WALK IN CLOSET. ALSO OFFERS 3 GOOD SIZE BEDROOMS ALL ON THE 2ND LEVEL AND HALLWAY FULL BATH. 3 CAR GARAGE, TRUE MUD ROOM WITH REAR ACCESS....STUNNING DECK FACING THE POND WITH WESTERN SUNSETS!! FULL BASEMENT WITH ROUGHED IN PLUMBING, HIGH EFFICENCIENCY FURNACE, A/C....MUST SEE INSIDE!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3411 Baraboo Lane have any available units?
3411 Baraboo Lane has a unit available for $2,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 3411 Baraboo Lane have?
Some of 3411 Baraboo Lane's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3411 Baraboo Lane currently offering any rent specials?
3411 Baraboo Lane is not currently offering any rent specials.
Is 3411 Baraboo Lane pet-friendly?
No, 3411 Baraboo Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in DeKalb.
Does 3411 Baraboo Lane offer parking?
Yes, 3411 Baraboo Lane offers parking.
Does 3411 Baraboo Lane have units with washers and dryers?
No, 3411 Baraboo Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 3411 Baraboo Lane have a pool?
No, 3411 Baraboo Lane does not have a pool.
Does 3411 Baraboo Lane have accessible units?
No, 3411 Baraboo Lane does not have accessible units.
Does 3411 Baraboo Lane have units with dishwashers?
Yes, 3411 Baraboo Lane has units with dishwashers.
Does 3411 Baraboo Lane have units with air conditioning?
Yes, 3411 Baraboo Lane has units with air conditioning.
Interested in 3411 Baraboo Lane?
Add a Message
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Lincolnshire West Apartments
1307 W Lincoln Hwy
DeKalb, IL 60115
Eco Park Apartments
1300 Eco Park Dr
DeKalb, IL 60115

Similar Pages

DeKalb 2 BedroomsDeKalb Apartments with Balconies
DeKalb Apartments with ParkingDeKalb Apartments with Washer-Dryers
DeKalb Cheap Places

Apartments For Rent in Nearby Cities

Naperville, ILAurora, ILArlington Heights, ILSchaumburg, ILWheaton, ILLombard, ILPalatine, ILBolingbrook, ILElgin, ILDowners Grove, ILSt. Charles, ILRockford, IL
Joliet, ILWoodridge, ILGlendale Heights, ILCarol Stream, ILRomeoville, ILLisle, ILElk Grove Village, ILBloomingdale, ILOswego, ILAlgonquin, ILHoffman Estates, ILRolling Meadows, IL
Crystal Lake, ILPlainfield, ILHanover Park, ILNorth Aurora, ILLockport, ILRoselle, ILSouth Elgin, ILGeneva, ILCrest Hill, ILYorkville, ILWest Dundee, ILWarrenville, IL

Apartments Near Colleges

Northern Illinois UniversityAurora University
University of St FrancisWheaton College
William Rainey Harper College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity